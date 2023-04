Barçagate: l’UEFA veut annoncer une sanction contre le Barça en juin

Selon Marca, l’UEFA compte trancher en juin sur une sanction contre le FC Barcelone, accusé d’avoir versé plusieurs millions d’euros à un ancien responsable de l’arbitrage espagnol pendant plusieurs années.

Très bien parti pour renouer avec le titre en Liga, le Barça pourrait ne pas jouir très longtemps de sa très probable qualification en Ligue des champions. Selon Marca, l’UEFA compte bien agir vite contre le club catalan accusé d’avoir versé plusieurs millions d’euros à José Maria Enriquez Negreira, ancien numéro 2 de la commission des arbitres espagnole, pendant plusieurs années.

Ceferin accentue la pression

Aleksander Ceferin, président de l’instance qui sera réélu par acclamation lors du congrès de l’UEFA mercredi, a souligné lundi que cette affaire était "l’une des plus graves" qu’il ait connues lors de son mandat. Après s’être jointe à l’affaire il y a deux semaines, la confédération a estimé que les preuves illustraient une situation hors de contrôle et très loin de la légalité.

Depuis lundi, Ceferin insiste sur sa volonté de prendre une sanction contre le club catalan, qui risque une exclusion d’un an de toutes les compétitions européennes, en estimant que les abus dépassent le cadre du football espagnol. "Si l'UEFA se jette dans la piscine de cette façon, c'est qu'il y a de l'eau", image un spécialiste du sujet dans Marca. La confédération européenne veut agir vite en sachant que le processus administratif et une sanction plus large prendront du temps. Elle compte donc prononcer une sanction en juin en prenant en compte la défense du club catalan.

L’UEFA s’attend en effet à ce que le Barça saisisse le tribunal arbitral du sport (TAS) pour réduire une éventuelle sanction ou trouver un accord pour participer à la Ligue des champions. L’éventuelle sanction sera traitée par un comité indépendant mais les messages de Ceferin diffusés publiquement mais aussi en interne ces derniers jours mettent la pression sur la Barça et illustrent la situation intenable du club.