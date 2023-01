Ukraine: le président du Shakhtar va donner 25 millions d'euros aux soldats ukrainiens

Après la vente record de Mykhailo Mudryk à Chelsea contre 100 millions d'euros, le président du Shakhtar veut organiser un match amical face à Chelsea à la Donbass Arena et va faire un don de 25 millions d'euros pour venir en aide aux soldats ukrainiens.

Le Shakhtar a réalisé l'un des gros coups du mercato hivernal avec la vente de Mykhailo Mudryk à Chelsea contre un chèque de 100 millions d'euros. "Un gars qui donne l'exemple" de par "le talent" et "le travail acharné", selon son ancien président Rinat Akhmetov, qui veut profiter de cette bonne affaire pour rendre le sourire aux Ukrainiens, sous occupation russe depuis près d'un an.

Dans un communiqué publié ce lundi, le patron du Shakhtar a affirmé son désir d'organiser un match amical contre les Blues à la Donbass Arena, actuellement inaccessible à cause de la guerre, dans un "Donetsk ukrainien". Pour se faire, Rinat Akhmetov a lancé le projet "Heart of Azovstal" (Azovstal est l'usine métallurgique de Marioupol, ndlr), afin de soutenir les soldats qui défendent la ville de l'est de l'Ukraine.

25 millions d'euros

"J'ai décidé de lancer ce projet pour aider les défenseurs de Marioupol et les familles des soldats tombés au combat. C'est grâce à eux, à leur sacrifice et à leur courage pour contenir l'ennemi dans les premiers mois de la guerre qu'aujourd'hui nous ressentons tous l'inévitabilité de la victoire de l'Ukraine, insiste Akhmetov. Aujourd'hui, j'alloue un milliard de hryvnias (environ 25,3 millions d'euros) pour aider nos soldats et défenseurs, ainsi que leurs familles. L'argent sera utilisé pour couvrir divers besoins - du traitement médical à l'assistance psychologique, en passant par la mise en oeuvre de demandes ciblées."

Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine le 24 février 2022, le pays aurait perdu entre 10.000 et 13.000 soldats selon un conseiller du président Volodymyr Zelensky. Ce week-end, le pays a été frappé par un bombardement sur un immeuble de Dnipro. Selon un dernier bilan, 36 personnes sont décédées.