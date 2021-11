Un ancien joueur d’Everton aux 260 matchs en Premier League signe en… 2e division départementale dans les Deux-Sèvres

Louzy, petit commune de 1400 habitants dans les Deux-Sèvres, et dont le club évolue en deuxième division départementale, vient d'enregistrer un renfort de poids avec l'arrivée de sa nouvelle star: Tony Hibbert, ancien joueur d'Everton, près de 300 matches de Premier League au compteur.

L’ES Louzy aurait tout intérêt à accroître sa présence sur les réseaux sociaux. Car le recrutement d’un ancien joueur d’Everton en deuxième division de District a fait grand bruit en Angleterre. Tony Hibbert, plus de 20 ans au service des Toffees, vient de prendre une licence seniors à 40 ans, dans le club thouarsais. L’information a été révélée sur le compte Facebook de l’ES Louzy, actuel 8e de la poule nord de deuxième division départementale.

L’ex-arrière droit anglais s’est installé il y a trois ans avec sa famille à Saint-Martin-de-Mâcon, à deux pas de Louzy, nous apprend Ouest-France. "Il voulait fuir la notoriété, il en avait un peu marre d’être harcelé à chacune de ses sorties, il s’est trouvé un petit coin tranquille, explique Jérôme Archambault, le président de Louzy, à nos confrères. Il a pris part au tournoi du club le jeudi de l’Ascension, et nous sommes restés en contact depuis."

L'esprit de camaraderie plutôt que la compétition

"Depuis peu, il s'occupait déjà des U13, précise le président louzéen à la Nouvelle République au sujet du natif de Liverpool. "Cela le démangeait un peu. Revenir à la base du foot après une telle carrière, c'est bien pour lui. L'idée, c'est qu'il nous apporte son expérience, et qu'il prenne du plaisir, ajoute le président Archambault. On est un club familial, et je pense que c'est ce qu'il a aimé, à savoir l'esprit de camaraderie plutôt que celui de la compétition."

D’ores et déjà éligible pour jouer en championnat, toujours en forme, Tony Hibbert pourrait effectuer ses débuts le dimanche 5 décembre sur la pelouse de Cerizay. Hibbert a fait ses débuts sous le maillot d’Everton il y a un peu plus de vingt ans, lors d’un match de Premier League sur la pelouse de West Ham. Il a joué 329 matches pour Everton sans inscrire le moindre but, avant de prendre sa retraite en 2016, il y a cinq ans et demi.