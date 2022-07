Valbuena inquiet après les incendies et l’évacuation de son camping près de la dune du Pilat

Mathieu Valbuena a livré mercredi à BFMTV son ressenti face à l’incendie qui frappe les alentours du bassin d’Arcachon. Le footballeur, également copropriétaire d’un camping à proximité, a vu les campeurs être évacués en raison des flammes.

Avec la chaleur caniculaire cette semaine en France, plusieurs incendies ont touché le Sud-Ouest de la France et notamment la région d’Arcachon. Copropriétaire de l’un des campings évacués ce mercredi, Mathieu Valbuena est venu témoigner au micro de BFMTV. Le milieu offensif de l’Olympiacos, en Grèce, a partagé son inquiétude après les premiers gros incendies de l’été 2022.

"C’est vrai que c’est un petit peu triste de voir ces images-là, a confié l’international tricolore aux 52 sélections. A défaut d’avoir, tout simplement, des nouvelles de mon associé je les ai eus par BFMTV donc merci. C’est vrai que j’ai aussi ma famille un peu là-bas donc elle m’a aussi un petit peu tenu au courant puisque je vis à l’étranger."

Valbuena: "Le plus important c’est que tout le monde soit sauf"

A l’heure où les pompiers continuent de lutter pour éteindre l’incendie, Mathieu Valbuena a fait part de son émotion et de ses craintes pour les jours à venir.

"C’est vrai que de voir ces images c’est… C’est comme ça, c’est la vie et le plus important c’est que tout le monde soit sauf et que ces personnes soient protégées. On sait bien que mon camping et tous les campings à Arcachon ont été évacués pour des raisons de sécurité, a encore estimé le membre de la Dream Team RMC Sport. Dans une période comme celle-là, en plein mois de juillet, c’est compliqué parce que c’est la très haute saison. Mais le plus important c’est que l’on arrive à cesser les feux assez rapidement."

Valbuena au soutien des pompiers et vacanciers

Depuis son domicile en Grèce, Mathieu Valbuena a tenu à réaffirmer son soutien aux campeurs évacués autour du bassin d’Arcachon. Le footballeur de 37 ans a rappelé l’importance du travail effectué par les pompiers et les forces de sécurité lors de cette bataille contre les flammes.

"Je vis à Athènes et là aussi il y a aussi beaucoup d’incendies avec des campings qui ont été pas mal ravagés ces dernières années. C’est vrai qu’il y a toujours cette crainte-là. On sait très bien qu’en Gironde il y a une grosse chaleur en ce moment. J’espère que cette situation va vite être réglée et que toutes les personnes qui travaillent pour cesser ce feu vont y arriver rapidement, a enchaîné l’ancien joueur de Marseille et Lyon. J’espère que tout le monde est patient. Ce n’est pas une situation facile pour les gens qui viennent en vacances. Il faut être patient et on espère que ce ne sera pas perdu."

Et de conclure en souhaitant aux vacanciers de pouvoir revenir au plus vite pour profiter des paysages de Gironde sans craindre de nouvel incendie: "Ce n’est pas évident pour toutes les personnes qui viennent profiter d’Arachon et de la dune du Pilat d’avoir cette chose-là qui arrive. Il faut rester calme et j’espère que cela va revenir au plus vite. Il faut donner beaucoup de force et de courage aux personnes parce que ce n’est pas évident d’arrêter le feu comme ça. J’ai vu que beaucoup d’hectares ont brûlé. Il faut garder son calme et on espère que tout va revenir. Pour les gens qui aiment Arcachon et le camping, j’espère qu’ils vont vite revenir et profiter de notre belle région."