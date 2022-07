Ligue 2: si Bordeaux est relégué, Villefranche devrait être repêché

En attendant une décision finale autour de la relégation ou du maintien de Bordeaux en Ligue 2, le club de Villefranche a obtenu une possible confirmation de son repêchage via le calendrier du National diffusé mercredi par la FFF.

La règle et l’application. Si les statuts de la LFP l’autorisent à jouer avec seulement 19 clubs en 2022-2023 afin de préparer le passage à 18 équipes un an plus tard, la Ligue 2 devraient bien se dérouler avec 20 participants lors de la saison à venir. Relégué sportivement en deuxième division puis en National 1 après son passage devant la DNCG, Bordeaux se bat encore pour être maintenu. Mais si les ultimes démarches lancées par Gérard Lopez auprès du CNOSF et du Comité Exécutif (COMEX) de la FFF n’aboutissent pas à la survie des Girondins, Villefranche-Beaujolais devrait jouer en L2.

Voilà en tout cas le sens du calendrier du National pour la campagne 2022-2023 tel que la Fédération Française de football vient de le publier ce mercredi. Au moment de poster le programme de chacune des 34 journées de la saison en troisième division, l’instance y a, à chaque fois, noté la mention "Villefranche ou Bordeaux". Une manière de confirmer à demi-mots le repêchage du club cher au président Terrier, troisième de N1 en 2021-2022 et battu par QRM lors des barrages L2/N1.

Le calendrier du National 2022-2023 avec la mention "Villefranche ou Bordeaux" © DR FFF

Villefranche "prend acte qu’il sera repêché"

Soucieux de se battre jusqu’au bout pour monter en Ligue 2 en cas de relégation administrative de Bordeaux, le FCVB s’est toujours dit prêt à porter l’affaire devant la justice. Mais après la publication du calendrier par la FFF, le club de Villefranche-Beaujolais s’est réjoui de voir la situation aller dans le sens d’un repêchage en deuxième division.

"Le Football Club Villefranche Beaujolais prend acte qu’il sera repêché en Ligue 2 si, après l’avis du CNOSF du 19 juillet 2022, puis la décision du Comité Exécutif (COMEX) de la FFF du 20 juillet 2022, la rétrogradation du FC Girondins de Bordeaux en National 1 est confirmée, a ainsi réagi le club rhodanien dans un communiqué. Le FCVB tient donc, par ce communiqué, à préciser que son dossier est prêt et conforme aux attentes de la LFP pour participer au championnat de Ligue 2 BKT 2022/2023."

Et le club rhodanien d’enchaîner de préciser "qu’il demeure à la disposition des instances pour toute nouvelle audition, et notamment par la DNCG des clubs professionnels".

Reste désormais à attendre l’avis du CNOSF, le 19 juillet, puis la décision du COMEX de la FFF le 20 juillet. Après ces deux échéances, l’avenir de Bordeaux et celui de Villefranche-Beaujolais seront plus clairs. Le tout, alors que la première journée de Ligue 2 est prévue le week-end du 30 juillet et que la reprise du National se déroulera le 12 août prochain. Encore faut-il savoir dans quel championnat joueront les Girondins et le FCVB.