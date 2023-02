Wanda Nara émue pour son fils désormais dans les équipes de jeunes de River Plate

Le fils aîné de Wanda Nara et de son ancien compagnon, Maxi Lopez, évolue désormais au sein du centre de formation de River Plate.

Valentino López, 14 ans, a intégré les équipes de jeunes de River Plate au début du mois de février. L'adolescent n'est autre que le fils aîné de Wanda Nara, issu de sa précédente union avec le footballeur international argentin Maxi Lopez.

"Je sacrifie ma tristesse pour le voir heureux"

"Le football est sa vie, son rêve. Je sacrifie ma tristesse pour le voir heureux. C'est ça, l'amour", a commenté Wanda Nara sur son compte Instagram, réagissant au fait que ses activités profesionnelles l'obligent à être bien moins souvent en Italie et à laisser son fils à Buenos Aires.

"L'important est de savoir que je vis chaque minute en profitant de chaque réussite, de chaque apprentissage, de chaque voyage ensemble et des matchs. (...) La vie passe et les enfants font aussi leur chemin. Je sais que plus tard chacun aura son propre destin, comme Valu aujourd'hui", a-t-elle aussi confié, selon la retranscription de TyC Sports.

Valentino Lopez est aussi passé par les équipes de jeunes du Paris Saint-Germain, lorsque son beau-père Mauro Icardi était sous contrat avec l'équipe première. Le fait qu'il rejoigne River Plate n'est pas surprenant: Maxi Lopez, son père, y a commencé et marqué 16 buts en 70 matchs entre 2001 et 2005 avant de rejoindre le FC Barcelone.