Wembley accueillera le duel au sommet entre l’Italie et l’Argentine

En septembre dernier, l’UEFA et la CONMEBOL avaient annoncé la tenue d’un match entre l’Italie et l’Argentine. Après avoir annoncé le mois de cette rencontre, le lieu se faisait toujours attendre. Pour l’occasion, c’est le stade de Wembley en Angleterre qui accueillera cette rencontre prévue pour le 1er juin.

La rencontre opposant le vainqueur de la Copa América à celui de l’Euro 2021 se devait d’avoir lieu dans une enceinte prestigieuse. Une logique respectée puisque l'UEFA a annoncé ce mardi que le match entre l’Italie et l’Argentine se tiendra à Wembley. Un stade bien connu des Italiens. C’est là que les troupes de Roberto Mancini ont remporté la finale de l’Euro contre l’Angleterre lors des tirs au but.

Comme précisé par l’UEFA, la sélection de Mancini et celle de Lionel Scaloni s’affronteront le mercredi 1er juin à 19h45. Les billets seront quant à eux mis en vente à partir de ce jeudi 24 mars. Les prix vont de 30€ à 118€. En attendant que Lionel Messi et Marco Verratti se retrouvent, les deux joueurs ont à faire avec leur sélection, surtout le deuxième cité.

Si les Argentins ont déjà assuré leur place pour la Coupe du monde 2022, ce n’est pas le cas des Italiens. Ces derniers doivent encore disputer les barrages pour avoir une chance de jouer cette compétition.

Un match symbolisant l’entente entre l’UEFA et la CONMEBOL

Si l’affiche a largement de quoi plaire aux fans de football, celle-ci montre également la forte proximité entre l’instance européenne et la confédération sud-américaine. Au moment d’annoncer leur projet, les dirigeants se félicitaient de "l’élargissement de la coopération entre la CONMEBOL et l’UEFA, qui concerne notamment le football féminin, le futsal et les jeunes, l’échange d’arbitres, ainsi que des programmes de formation technique."

"La CONMEBOL et l’UEFA expriment leur engagement pour le développement du football au-delà de leurs zones géographiques, en tant que pont qui unit les personnes, les pays, les continents et les cultures."