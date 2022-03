Coupe du monde: dans quelle forme sont le Portugal et l’Italie avant les barrages ?

Le Portugal et l’Italie passent par la difficile et incertaine épreuve des barrages pour tenter de se qualifier à la Coupe du monde 2022. Placées dans le même mini-tournoi, les deux sélections risquent de se croiser en finale. Avant ces matchs décisifs, petit état des lieux des forces en présence.

Fenêtre internationale de tous les dangers pour le Portugal et l’Italie. Obligés de passer par les barrages pour tenter de se qualifier à la Coupe du monde 2022, le champion d’Europe 2016 et son successeur en 2021 ont été placés dans le même mini-tournoi. Ce jeudi, la Seleçao se frotte à la Turquie à Porto en demi-finale, tandis que la Squadra Azzurra défie la Macédoine du Nord à Palerme. Une semaine avant une éventuelle finale entre les deux équipes (mardi 29 mars), on fait le point sur leur état de forme.

>> Toutes les infos avant les barrages

Portugal: une hécatombe de forfaits et un crash à oublier

La forme depuis l’Euro: 5 victoires, 1 nul, 1 défaite

À deux jours de leur demi-finale, les Portugais enchaînent les tuiles. Ces dernières heures, les coéquipiers de Cristiano Ronaldo ont perdu Pepe (positif au Covid-19), Ruben Neves et Anthony Lopes, tous les deux blessés. Ces trois absences de marque viennent s’ajouter à celles déjà actées avant le rassemblement de Ruben Dias, Renato Sanches et Nelson Semedo. Fernando Santos va donc devoir innover.

Il va également falloir oublier l’énorme désillusion de la précédente fenêtre internationale. Avant leurs deux dernières rencontres de qualifications, les champions d’Europe 2016 comptaient en effet deux points d’avance sur la Serbie en tête de leur groupe et avaient leur destin entre leurs mains. Mais un match nul contre l’Irlande (0-0) puis une défaite face à la Serbie (2-1) sur un but de Aleksandar Mitrovic à la 90e minute ont précipité leur chute. Avant ce crash, les Portugais restaient pourtant sur une série de cinq victoires consécutives depuis leur élimination en 8e de finale de l’Euro face à la Belgique.

Italie: un retour sur terre brutal et deux titulaires absents

La forme depuis l’Euro: 2 victoires, 4 nuls, 1 défaite

Un automne douloureux après un été fantastique. L’euphorie du sacre continental a rapidement laissé place aux doutes lors des qualifications pour le Mondial 2022, l’Italie étant incapable de battre la Bulgarie (1-1) ou la Suisse (0-0) en septembre. A plusieurs reprises, Roberto Mancini a dû croire que la machine était relancée, comme lors de la victoire 5-0 contre la Lituanie en qualifications ou après le succès face à la Belgique en petite finale de Ligue des Nations (2-1). Mais, en novembre, la Squadra Azzurra est retombée dans ses travers avec deux matchs nuls lors des deux dernières journées de qualification contre la Suisse (1-1) et l’Irlande du Nord (0-0).

Le piètre bilan post-Euro des Italiens lors des éliminatoires de la Coupe du monde - une seule victoire en cinq matchs - a précipité la chute des champions d’Europe. Désormais, les coéquipiers de Marco Verratti s’avancent vers les barrages avec le spectre d'un nouveau fiasco, cinq après l'élimination à ce stade de la compétition contre la Suède en 2017. Pour éviter une deuxième absence de suite à la Coupe du monde, les Italiens devront se passer de deux titulaires de la finale du dernier Euro. Giovanni Di Lorenzo, le latéral de Naples, a déclaré forfait ce lundi et Federico Chiesa (rupture d’un ligament du genou gauche) est forfait pour le reste de la saison.