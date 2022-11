Youth League: l'incroyable craquage du PSG contre la Juventus... mais la première place assurée

Malgré tout qualifié directement pour les huitièmes de finale de la Youth League, l'équipe de jeunes du PSG a complètement craqué mercredi soir face à la Juventus en concédant un nul 4-4 alors que le score était de 4-1 juste avant le temps additionnel.

À la 89e minute, les "Titis" menaient 4-1. Ils ont finalement concédé un nul sur le score de 4-4. Les jeunes du Paris Saint-Germain ont complètement craqué face à la Juventus, mercredi soir en UEFA Youth League. Ce résultat permet malgré tout aux Parisiens coachés par Zoumana Camara terminer en tête de leur groupe, devant leur adversaire du soir, et de se qualifier directement pour les huitièmes de finale de la compétition. Les Turinois devront passer par un barrage contre les clubs issus de la voie des champions nationaux.

Deux buts dans le temps additionnel

Malgré un but de Kenan Yildiz peu après la mi-temps (50e), les Parisiens s'étaient mis à l'abri avec des doublés d'Ismaël Gharbi (6e, 84e) et d'Ilyes Housni (19e, 57e). Ce dernier a notamment régalé avec un rush solitaire pour sa première réalisation. Sur le quatrième but, Ethan Mbappé, petit frère de Kylian, s'est distingué par une passe décisive.

Mais en profitant notamment de l'infériorité numérique des Parisiens dans le dernier quart d'heure, avec le deuxième carton jaune reçu par Nehemiah Fernandez (75e), les Turinois ont emballé la toute fin de rencontre avec le deuxième but de Kenan Yildiz (90e) pour ramener le score à 4-2. Puis dans le temps additionnel, après une tête de Dean Huijsen (90e+3), Lorenzo Anghelè a crucifié Louis Mouquet à la dernière seconde (90e+5). Un scénario cruel qui s'est écrit sous les yeux du président Nasser Al-Khelaïfi, qui a fait le déplacement avant le match de l'équipe première en Ligue des champions.