Juve-PSG: un match sans "aucune signification", Agnelli retrouve Al-Khelaïfi et défend à nouveau la Super League

Quelques heures avant le match de Ligue des champions entre la Juventus Turin et le PSG ce mercredi (21h sur RMC Sport 1), Nasser Al-Khelaïfi a déjeuné avec Andrea Agnelli. Le président du club turinois en a profité pour défendre une nouvelle fois le projet de la Super League.

Son arrivée face au Palace Carignano n'est pas passée inaperçue. Nasser Al-Khelaïfi est arrivé ce mercredi midi à Turin pour le traditionnel déjeuner d'avant-match de Ligue des champions avec la direction du club adverse, à quelques heures du coup d'envoi de Juventus-PSG (21h sur RMC Sport 1).

Les arguments d'Agnelli pour la Super League

Costume noir et cravate noir, le dirigeant parisien a rapidement été encerclé par des curieux présents sur place. Même bain de foule pour Jean-Claude Blanc, directeur général délégué du club de la capitale. Un homme toujours autant apprécié sur place, lui qui a été directeur général de la Juve entre 2005 et 2011. Le lieu choisi pour ce déjeuner : le restaurant Del Cambio (fondé en 1757) du chef Matteo Baronetto, qui a contribué au développement de la cuisine italienne d'avant-garde du 21e siècle.

Rapidement, dans les échanges au cours du repas, le dossier Super League a été abordé. Andrea Agnelli, le président de la Juve, a d'abord indiqué que selon lui le match de ce soir n'avait "aucune signification". Arguments avancés : le fait que la Ligue des champions soit toujours là avec de plus petites équipes comme le Maccabi Haïfa ou Benfica dans cette poule. Le dirigeant italien a défendu une nouvelle fois le projet de la Super League. Une ligue fermée avec uniquement de grosses équipes.

En réponse à ces remarques, le président du PSG lui a indiqué qu'il valait mieux penser à tout le système du football et non pas qu'à son club. "En football tu peux gagner ou perdre. Personne n'a la bonne formule pour gagner. Mais toutes les équipes ont leur chance. En partant de rien et en devenant une grande équipe", a rappelé Al-Khelaïfi qui dans la foulée a assisté au match de Youth League entre la Juve et Paris.