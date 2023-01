Mondial de handball: sur quelle chaîne et à quelle heure regarder la finale France-Danemark

Les Bleus, six fois champions du monde, vont jouer leur première finale de Mondial depuis leur dernier titre à domicile en 2017. Ils ont rendez-vous avec le Danemark ce dimanche à 21h.

Ils se connaissent par cœur. Rivaux depuis une décennie, Français et Danois se retrouvent ce dimanche en finale du Mondial de handball, du côté de Stockholm, en Suède (21h). Une affiche à suivre sur TF1 et beIN Sports, mais aussi à la radio sur RMC, et en direct commenté sur le site et l’application RMC Sport.

>> Suivez la finale France-Danemark

Six ans après leur dernier sacre obtenu à Bercy en 2017, les Bleus visent une septième couronne mondiale face aux doubles tenants du titre. "C’est très fort, a prévenu le gardien des Bleus Vincent Gérard, invité samedi de RMC. Les Danois, on n’a plus à les présenter. L’an dernier, on les a joués pour le match de la 3e place (à l’Euro, victoire du Danemark), cette année ce sera pour le titre. Avant on les a aussi joués pour le titre (en finale des JO, médaille d’or pour les Bleus). On les rencontre un peu tout le temps."

Des Bleus diminués

Il faudra bien sûr se méfier de l’ancien Parisien Mikkel Hansen, 35 ans, "qui a été décalé dans un rôle de demi-centre où il fait parler sa science du jeu et de la passe". Attention aussi à Simon Pytlick et Mathias Gidsel, "qui gagnent beaucoup de duels et sont très performants", et au gardien Niklas Landin Jacobsen, une vraie muraille depuis le début du tournoi. Les Bleus, eux, arrivent diminués. Nikola Karabatic, blessé au pied gauche, demeure très incertain, alors que le poignet droit d'Elohim Prandi "va un peu mieux", a indiqué samedi le sélectionneur Guillaume Gille.

"Je ne peux pas savoir dans quel état sera mon pied" a déclaré Karabatic, qui dispute à 38 ans son dixième et dernier Mondial. Sauf surprise, il ne devrait pas jouer à moins d'une réelle amélioration de sa contusion osseuse au pied gauche. Néanmoins, le staff n’envisage pas de le sortir de sa feuille de match tant il est précieux en bord de terrain pour conseiller et guider ces Bleus qui font face à un énorme défi.