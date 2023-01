Mondial de handball: Vincent Gérard dévoile les clés de la finale France-Danemark

Excellent en demi-finale du Mondial de hand vendredi contre la Suède, le gardien de but de l’équipe de France Vincent Gérard n’est plus qu’à un match titre. Invité samedi sur RMC, il s’est projeté sur le choc face aux redoutables Danois, dimanche soir à Stockholm.

Ce n’est pas parce qu’un joueur a déjà tout gagné qu’il est rassasié de titres. Sacré champion du monde en 2017 (et élu meilleur gardien de but), Vincent Gérard, 36 ans, ne dit pas non à une deuxième couronne mondiale. Dimanche soir à Stockholm (21h), le portier des Bleus aura l’occasion d’écrire une nouvelle ligne à son palmarès en finale du Mondial de handball. Il faudra pour cela battre le Danemark, un adversaire que l’équipe de France, en quête d'un 7e titre mondial, connaît par cœur et qui s’annonce plus costaud que la Suède, vaincue vendredi en demi-finale.

"C’est très fort, prévient le gardien de Saint-Raphaël, invité samedi sur RMC. Les Danois, on n’a plus à les présenter. L’an dernier, on les a joués pour le match de la 3e place (à l’Euro, victoire du Danemark) cette année ce sera pour le titre. Avant on les a aussi joués pour le titre (en finale des JO, médaille d’or pour les Bleus). On les rencontre un peu tout le temps."

Gérard se méfie de Pytlick et Gidsel

Malgré la régularité de ces rendez-vous, pas question de prendre les doubles champions du monde en titre à la légère. Une équipe toujours aussi redoutables pour Vincent Gérard: "Mikkel Hansen a été décalé dans un rôle de demi-centre. Il fait parler sa science du jeu et de la passe. Deux joueurs, Pytlick à gauche et Gidsel à droite, gagnent beaucoup de duels et son très performants. C’est une équipe qui arrive en pleine confiance avec un très grand gardien dans les buts (Landin Jacobsen). Il va falloir être très performant dans tous les secteurs du jeu si on veut s’imposer", conclut le gardien de but tricolore.