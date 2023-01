Condamné pour corruption de mineur, Bruno Martini démissionne de la présidence de la Ligue de handball

Condamné ce mercredi à un an de prison avec sursis pour des faits de corruption de mineur qu'il a reconnus, Bruno Martini a démissionné dans la foulée de son poste de président de la Ligue nationale de handball.

Bruno Martini n'est plus président de la Ligue nationale de handball. Après sa condamnation ce mercredi pour faits de corruption de mineur et enregistrement d'images pédopornographiques qu'il a reconnus, l'ancien gardien de but de l'équipe de France a démissionné.

"Bruno Martini a présenté ce jour sa démission du poste de président de la Ligue Nationale de Handball, et ce avec effet immédiat, informe la Ligue dans un communiqué. Suite à la démission de Bruno Martini, le Comité Directeur de la Ligue se réunira jeudi 26 janvier pour organiser l’intérim avant l’Assemblée Générale élective d’ores-et-déjà programmée le 7 mars prochain."

Un an de prison avec sursis pour Martini

Appelé à démissionner par la Fédération française de handball et par le Comité Directeur de la LNH après les révélations de la presse sur cette affaire extra-sportive, Bruno Martini a accédé à cette demande dans la foulée de sa condamnation. Bruno Martini, désormais ex-président de la Ligue nationale de handball, est condamné à un an de prison avec sursis pour corruption de mineur et détention et acquisition d’images pédopornographiques.

L'ancien gardien emblématique de l'équipe de France et ex-dirigeant du PSG Handball a été interpellé et placé en garde à vue lundi avant d’être déféré au tribunal de Paris mardi soir, puis d’être laissé libre en vue d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) sur le mode du "plaider coupable".

Après avoir reconnu les faits, Bruno Martini a vu sa peine être entérinée lors d’une audience devant un juge ce mercredi. L’affaire a débuté avec la plainte d’un adolescent de 13 ans déposée à l’été 2020 dans laquelle il a expliqué avoir été approché sur un réseau social par un homme qui l’a amené à échanger plusieurs messages à caractère sexuel.

L’homme lui a même proposé un rendez-vous et payé un taxi pour le rencontrer, l’adolescent renonçant au dernier moment. La brigade de protection des mineurs a découvert le nom de Bruno Martini derrière le pseudo utilisé par l’homme sur les réseaux sociaux.

Pas de réaction au sein de l'équipe de France

La condamnation du double champion du monde avec l'équipe de France (en 1995 et 2001) est intervenue en plein pendant un tournoi majeur. Lors du Mondial disputé en Suède et en Pologne, le Bleus de Guillaume Gille ont pour le moment réalisé un sans-faute avant leur quart de finale contre l'Allemagne ce mercredi. Au sein du groupe tricolore, pas question de commenté les déboires judiciaires de Bruno Martini.

"Il y a un quart de finale à préparer", a-t-on précisé lors de l’entraînement des Bleus dans la salle où ils joueront ce mercredi soir à Gdansk. Mais le sujet Martini, ancien international français double champion du monde (en 1995 et 2001), est évidemment dans toutes les conversations. Ils sont nombreux à l’avoir côtoyé durant sa carrière de joueur mais aussi celle de manager général du PSG Handball. Cependant, personne n'est perturbé par la révélation de cette affaire.