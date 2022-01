Euro handball: les Danois menacés de mort par des Islandais après leur défaite contre la France

Longtemps à la lutte avec l'équipe de France pour atteindre les demi-finales de l'Euro, l'Islande a été éliminée après la défaite du Danemark, déjà qualifié, face aux Bleus. Depuis cette rencontre, des joueurs danois reçoivent des messages insultants et menaçants d'Islandais.

Des messages injurieux et menaçants par dizaines. Sur leurs réseaux sociaux et dans leurs boîtes mail. Depuis leur défaite mercredi contre l'équipe de France (30-29) lors du dernier match du tour principal de l'Euro de handball, les Danois font face à une vague de haine. Ils sont insultés en masse par des "supporters" islandais qui n'acceptent pas le résultat de ce match.

Un succès du Danemark, déjà qualifié pour le dernier carré, aurait permis à leur pays de devancer les Bleus au goal-average particulier et de disputer les demi-finales du tournoi. Interrogé par la télévision danoise, Morten Henriksen, le directeur sportif de cette sélection, a confirmé que certains joueurs faisaient l'objet de menaces de morts.

Le Danemark pourrait solliciter la police

"Ça va bien au-delà de la limite. Nous sommes prêts à le signaler auprès de la police. Certains des messages laissent aussi entendre que le Danemark aurait dû faire exprès de perdre contre la France", a-t-il confié.

"J’ai reçu des messages de certains Islandais sur Instagram, a raconté à TV2 le pivot danois René Antonsen. Les gens disent ce qu’ils pensent de moi et de ma performance pendant le match. Ils ne me diraient jamais ça en face. Il n’est pas acceptable de penser que vous pouvez écrire ce que vous voulez sur les réseaux sociaux. Ce n’est jamais agréable quand les gens disent des choses négatives sur vos performances et votre personne, ça peut faire du mal." Le sélectionneur danois Nikolaj Jacobsen a également été visé par des menaces.

C'est dans ce climat tendu que le Danemark affrontera ce vendredi l'Espagne (18h) en demi-finale de l'Euro, alors que les miraculés français retrouveront la Suède (20h30). La finale aura lieu dimanche.