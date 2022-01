Handball: des caméras cachées découvertes dans le vestiaire d’un club féminin allemand

Troisième du championnat, l’équipe de handball féminin allemand TuS Metzigen a eu la désagréable surprise de trouver deux caméras cachées dans le vestiaire. Comme le rapporte Der Spiegel, des preuves ont été trouvées sur un suspect proche de l’équipe.

Les handballeuses du club allemand TuS Metzigen ont découvert cette semaine, dans leur vestiaire, deux caméras cachées. Troisièmes de leur championnat, les joueuses ont eu cette très désagréable surprise avant leur rencontre de mercredi contre Bietigheim.

Comme rapporté par Der Spiegel, elles ont tenu, malgré cette très vilaine découverte, à disputer le match, qu’elles ont perdu (20-32). Le porte-parole de la préfecture de police de Reutlingen a fait savoir que "des preuves" ont été découvertes sur un suspect. Ce dernier serait un proche de l’équipe et aurait été démis de ses fonctions dans la foulée.

L’entraîneur de l’équipe, Ferenc Rott, a réagi en parlant d'un "acte répugnant, qui plus est commis par une personne de confiance directe, ça nous a tous beaucoup affectés".

La réaction de l’instance du championnat

Le manager a également remercié plusieurs instances pour leur soutien face à cette situation: "Dans cette période difficile, nous avons reçu beaucoup de soutien de la part de la police, de la fédération et des autres équipes. Cela aide bien sûr, et nous vous en remercions."

En plus des policiers, la Handball Bundesliga Frauen, qui gère la ligue, a livré un message condamnant ce genre d'agissements: "Nous condamnons avec la plus grande fermeté cet acte répréhensible. Un tel acte criminel va à l’encontre de toutes les valeurs que nous défendons en tant que HBF avec nos clubs." L’auteur peut être sanctionné d’une peine d’emprisonnement, qui pourrait aller jusqu’à deux ans.

Via un post sur les réseaux sociaux, les joueuses de Metzigen ont affiché un message de solidarité: "Nous ne nous laissons pas abattre par quoi que ce soit ou qui que ce soit. Le handball féminin est uni et se défend avec détermination contre tous ceux qui nous menacent, nous et notre sport. Notre cohésion est plus grande que n’importe quelle rivalité!"