Handball: les Bleues écrasent la République tchèque pour leur rentrée après les JO

Pour son premier match depuis son titre olympique à Tokyo, l'équipe de France féminine de handball a écrasé la République tchèque (38-22) mercredi à Besançon, en match de qualification à l'Euro 2022.



Les Bleues ont rapidement pris le large au score, comptant sept points d'avance à la mi-temps, puis 10 à la 39e minute, malgré une équipe remaniée, où se sont illustrées Tamara Horacek (5 buts) et la gardienne Laura Glauser. Championne d'Europe en 2018 et vice-championne olympique en 2016, la Bisontine de 28 ans palliait l'absence de Cléopatre Darleux, ménagée, et Amandine Leynaud, qui a pris sa retraite.

Un groupe renouvelé qui finit par s'imposer

En première période, elle a rempli sa mission en effectuant plusieurs parades, et a même distribué plusieurs relances qui ont mené à des buts français. Après un début de match serré, les Bleues ont pris 5 buts d'avance à la moitié de la première période, dans le sillage d'une défense de fer provoquant les pertes de balles tchèques et des buts faciles en contre. Tout n'a pas été parfait : des passes manquées et quelques incompréhensions ont coûté des buts évitables au Bleues, mais le contrat est rempli pour ce groupe où seules six championnes olympiques figuraient et 10 joueuses ne comptaient aucune sélection avant ce match.

L'équipe de France affrontera l'Ukraine dimanche (17h) à Soumy, qui ne s'est pas qualifiée pour un grand tournoi depuis l'Euro 2014 (dernière place). La Croatie sera son troisième adversaire dans le groupe 4.