Mondial de hand: dans le dernier carré, les Bleues connaissent la recette du succès

La France affronte le Danemark ce vendredi (17h30) en demi-finale du Mondial à Granollers en Espagne. Depuis plusieurs années, les Bleues se sont faites une spécialité des matchs couperets et abordent ce rendez-vous avec sérénité et expérience.

Quand on ose parler de banalité pour cette équipe de France en évoquant une qualification en demi-finale, on se doit d’affronter tout de suite les regards noirs et l’agacement logique du staff technique. "Quand je reçois des textos qui me disent : 'c’est normal, je sais que vous allez gagner maintenant…' ça m’énerve un petit peu, lâche le sélectionneur Olivier Krumbholz. Si on pouvait mettre en avant le côté exceptionnel du parcours, ce serait bien. On est sur 15 victoires consécutives…"

Ces Bleues-là ont pourtant bien décidé de banaliser l’excellence. Depuis les Jeux de Rio en 2016, la France a atteint 7 fois le dernier carré en 8 compétitions. A chaque fois, les Championnes Olympiques en titre ont réussi à décrocher une médaille. (3 en or, 2 en argent, 1 en bronze). "On flirte avec nos expériences positives passées, souffle Estelle Nze Minko. Ça fait longtemps qu’on joue ce genre de matchs. On a ce truc au fond de nous qui fait qu’on connait la recette même s’il n’y en a pas tant que ça. On a cette confiance, on n’a pas peur de gagner, ce qui était peut-être le cas avant. On n’a plus cette grosse pression sur les matchs éliminatoires. On a l’habitude de le faire."

Edwige: "Je ne sais même pas si le mot 'talentueuses' est assez fort pour caractériser nos joueuses"

A l’approche de ces matchs à enjeu, les Françaises se transforment. L’odeur de lamédaille les transcende. "Elles aiment la breloque, elles aiment vraiment la médaille, souffle Krumbholz. C’est extrêmement de dur de faire ce qu’elles font, ça demande des efforts énormes. Il y a de la lassitude dans le hand international mais cette équipe est jusqu’auboutiste dans l’effort." Cet état d’esprit, ce sont les cadres qui l’ont insufflé. Terminées les années où les Bleues se comparaient au jeu léché des Norvégiennes ou à la puissance de feu des Russes.

"On a des joueuses… Je ne sais même pas si le mot talentueuses est assez fort pour les caractériser, souligne la pivot Béatrice Edwige. On veut gagner en fait. On ne se sous-estime plus. On a voulu que la France devienne une référence sur certains points tactiques. On a la meilleure défense du monde. Le staff a parfois eu ce petit complexe qe nous n’avions pas. On a décidé d’assumer, on est ambitieuses, on a cette soif de gagner." Les handballeuses françaises ne se cachent plus. A Tokyo elles avaient clamé leurs ambitions de titre olympique et avaient tenu leur rang malgré les remous de la phase de poule.

Krumbholz: "S’il faut faire la guerre, on fera la guerre"

"On a ce supplément d’âme, analyse la capitaine Coralie Lassource. Peu importe la fatigue, l’usure mentale, on met tout de côté pour réussir. Ça nous pousse à nous surpasser." Contre les Danoises, la France est prête au combat. "S’il faut faire la guerre, on fera la guerre" martelait le sélectionneur avant le ¼ de finale contre la Suède. Elle pourra s’appuyer sur sa défense d’une efficacité chirurgicale depuis le début du mondial. Un secteur de jeu dans lequel les Bleues broient leurs adversaires directs. "L’équipe est très forte, commente le coach danois Jesper Jensen. J’ai un grand respect pour l’une des meilleures équipes du monde depuis tant d’années maintenant avec des individualités remarquables. Pour moi c’est une source d’inspiration de voir évoluer Nze Minko, Zaadi, Kanor, Foppa, et la façon dont l’équipe de France défend avec des qualités individuelles exceptionnelles."

Cette culture de la gagne transmise par les anciennes s’est bien imprégnée chez les plus jeunes. "Je n’ai jamais été championne du monde, je veux mon titre mondial", clament Chloé Valentini et Pauletta Foppa. "On ne va rien lâcher, promet Béatrice Edwige, ce serait trop bête de perdre en demi-finale. Vous pouvez compter sur nous on ne lâchera rien. On a le sang-froid mais le cœur très chaud."

Face au Danemark, encore invaincu dans ce mondial, il faudra également laisser ses tripes sur le terrain pour se défaire de la meilleure défense du tournoi et obtenir la certitude de décrocher une nouvelle médaille.