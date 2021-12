Mondial de hand: impériales contre la Slovénie, les Bleues déjà qualifiées pour le tour principal

L'équipe de France de handball a survolé les débats ce dimanche face à la Slovénie (29-18). Championnes olympiques, les Bleues sont déjà qualifiées pour le tour principal du Mondial en Espagne.

Les handballeuses françaises, championnes olympiques il y a quatre mois à Tokyo, ont surclassé la Slovénie 29 à 18, ce dimanche pour leur deuxième match au Mondial-2021 à Granollers (Espagne), assurant mathématiquement leur place au tour principal.

Deux jours après une entame maitrisée contre l'Angola (30-20), les coéquipières de Coralie Lassource ont élevé leur niveau de plusieurs crans, notamment grâce à leur défense, autour de la patronne Béatrice Edwige, qui a totalement étouffé la base arrière slovène, pourtant étincelante contre le Monténégro. "On a fait un match très sérieux, très engagé défensivement. On a vraiment réussi à mettre en oeuvre ce que l'on voulait, notamment en première période", s'est réjoui le sélectionneur de l'équipe de France, Olivier Krumbholz, après la rencontre.

Comme pour le quart de finale des Jeux olympiques contre les Pays-Bas (victoire française 32-22), les Françaises ont très rapidement pris le large au score (6-0, 12e), aidées par les arrêts de Laura Glauser, à nouveau titularisée. "C'est énorme, je ne pense pas que ça nous est déjà arrivé. On est super contentes, Laura est vraiment dans sa compétition, Cléo (Cléopatre Darleux) va y rentrer progressivement. Je pense que les gardiennes nous ont bien aidées et on les a bien aidées", a apprécié Béatrice Edwige, après le match.

"Ça envoie un message"

"On a eu des ballons de contre-attaque. On a aussi trouvé de bonnes solutions en attaque, même si on a perdu quelques ballons. Le point noir, ça reste l'efficacité au tir, on aurait pu être bien plus à l'aise", a nuancé le sélectionneur, en vue des confrontations à venir, notamment au tour principal. Cette défense, véritable marque de fabrique de l'équipe de France depuis plusieurs années, a permis des remontées de balle, à l'image de la relance millimétrée de Darleux sur l'ailière et capitaine Coralie Lassource en début de seconde période. L'arrière gauchère Ana Gros n'a inscrit son premier but qu'après 13 minutes de jeu, et a très vite été mise sur le banc par le sélectionneur monténégrin de la Slovénie, Dragan Azic.

Tout aussi impériale que contre l'Angola, avec sept arrêts en première période contre la Slovénie, Laura Glauser a été bien secondée dans les buts par Cléopatre Darleux (cinq parades). Petite inquiétude pour le sélectionneur avec la sortie de Laura Flippes qui s'est tordu la cheville au début de la seconde période, et qui a terminé le pied gauche strappé.

Voilà les Françaises assurées de rejoindre le tour principal avec au minimum deux points. Elles devront terminer le travail contre le Monténégro mardi soir (20h30), afin d'arriver avec le plein de points et de confiance pour la suite de la compétition. "Je pense que ça envoie un message, ce n'est pas anodin qu'on gagne nos deux premiers matches de 10 buts. Maintenant, on se connaît un peu dans le contexte international, je pense que les autres équipes aussi savent qu'on n'est pas venues ici pour bronzer à Barcelone, mais pour aller chercher quelque chose", prévient la demi-centre Grâce Zaadi, meilleure joueuse de la rencontre.