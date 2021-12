Mondial de hand: Nze Minko, cadre des Bleues et entrepreneuse au service des projets féminins

Estelle Nze Minko, qui affronte la Serbie ce samedi (18h) dans un match qui peut propulser les Bleues vers les quarts de finale du Mondial, est l'une des taulières de l’équipe de France féminine de handball depuis plusieurs saisons. Décisive sur le terrain, l’arrière des Bleues développe sur ses temps de repos son entreprise qui valorise l’entreprenariat féminin.

Le port du masque obligatoire n’y changera rien, le large sourire et l’humeur pétillante d’Estelle Nze Minko seront toujours perceptibles malgré les mesures sanitaires contre le Covid-19. En Espagne lors du mondial féminin de handball disputé à Granollers, l’arrière s’affirme comme une des leaders des Bleues, ce qui n’était pas forcément le cas il y a un an.

"C’est une belle personne qui prend depuis quelques mois une place essentielle dans la vie de groupe, confirme le sélectionneur Olivier Krumbholz. Il y a du feeling chez cette fille et beaucoup d’empathie vis-à-vis des autres. Elle était venue me voir aux Jeux olympiques avec beaucoup de sincérité comme relais de l’équipe dans un moment assez tendu. Ce jour-là on s’est bien compris, bien parlé. Ce qu’on dit est important mais la façon dont on le dit c’est aussi très important et ce jour-là elle avait preuve d’une grande adresse relationnelle."

Estelle Nze Minko lors du Mondial féminin de handball © Icon Sport

Estelle Nze Minko constitue une pièce indispensable au puzzle de l’équipe de France. Son explosivité fait des merveilles aussi bien en attaque qu’en défense. "En montée de balle c’est certainement la meilleure", souffle Krumbholz.

"Sur le terrain j’ai la confiance du staff, mes responsabilités évoluent et sont différentes d’avant, détaille la joueuse de Györ en Hongrie. Avant les Jeux, je faisais partie de cette génération intermédiaire. Maintenant je fais partie des 5 plus anciennes. Le leadership ça vient naturellement, ça fait longtemps que je suis là, je connais le groupe. J’ai un peu cette place de modérateur, la nana qui s’entend bien avec tout le monde."

Nze Minko: "Important d’avoir des représentations féminines différentes de celles qu’on nous présente toujours en boucle"

En dehors du parquet, Estelle Nze Minko profite de ses plages de repos pour continuer à développer son entreprise. Il y a deux ans, elle a créé "The V Box", des box surprises qui soutiennent l’entreprenariat féminin.

"Je voulais combiner le concept des box surprises que je trouve hyper cool mais je voulais rajouter une dimension plus sociale, poursuit-elle. Tous les produits de mes box sont issus de business fondés par des nanas qui montent leur entreprise et qui n’ont pas la notoriété pour exploser tout de suite."

C’est à travers ce projet qu’Estelle Nze Minko souhaite véhiculer ses valeurs qu’elle ne peut pas forcément exprimer dans le milieu du sport. "Quand tu te pointes à la banque, que tu es une nana et que tu demandes de l’argent pour ton projet d’entreprise, tu as 2,5 fois moins de chance d’avoir les fonds nécessaires par rapport à un homme, ce qui est assez insupportable, souffle l’internationale française. Surtout quand on voit la place des femmes dans la société, j’y suis sensible. C’est important d’avoir des représentations féminines différentes de celles qu’on nous présente toujours en boucle."

The V Box c’est aussi une entreprise qui souhaite faire bouger les choses, en finir avec les préjugés et les stéréotypes. "C’est vrai que dès que j’ai lancé mon projet, je n’ai pas senti de la défiance mais quelques clichés comme: 'on va te foutre des couleurs pastels, on va te mettre une police qu’aiment les femmes', alors que c’est un concept monté par des femmes mais pas forcément pour des femmes."

Estelle Nze Minko gère son entreprise seule. Pour lancer son projet, elle a investi ses propres fonds, entre 10.000 et 15.000 euros. "Je suis handballeuse pro avant tout mais on fait toutes des choses en dehors, lâche la joueuse originaire de Nantes. Ça fait longtemps que j’ai arrêté mes études et j’ai besoin de me stimuler intellectuellement. J’ai besoin de rêver, de développer des choses, de créer, de rencontrer des gens. Cette entreprise, ça me permet de développer ce côté créatif dans un univers différent de celui du sport."

Nze Minko: "En rentrant des Jeux, je me suis dit: Qu’est-ce que je vais bien pouvoir foutre?"

Un caractère fort, qui imprègne le groupe France lors des rassemblements et des grandes compétitions. "Estelle, c’est une vraie personnalité en équipe de France, poursuit le sélectionneur. Quelqu’un de très atypique, très particulier, très attachant. Elle vit à la fois dans son monde et dans le nôtre. Elle partage beaucoup à l’intérieur de notre monde. Elle est aussi atypique sur le terrain qu’elle l’est en dehors."

A peine les Jeux olympiques terminés, médaille d’or autour du coup, qu’Estelle Nze Minko était déjà en train de travailler sur une Box spéciale pour les fêtes de fin d’année.

"Je suis revenue avec un milliard d’émotions et je me suis retrouvé solo sur mon canap' en train de me dire mais qu’est-ce que je vais pouvoir foutre maintenant, explique-t-elle. Je voulais me poser mais je n’avais pas le temps parce que je n’ai eu qu’une semaine de vacances avant de reprendre en club. Je me suis dit qu’il fallait trouver le repos dans le quotidien. Faire une activité 15 minutes quand on peut. Dans cette box j’ai regroupé des produits qui tournent autour des loisirs créatifs. Kit de broderie, des patchs thermocollants, des activités do it yourself, des coloriages, un puzzle, des produits de bien-être."

Des projets pour "The V Box", Estelle Nze Minko en a encore plein: trouver un entrepôt à Nantes pour y gérer la logistique, trouver de nouveaux partenariats, les axes de développement sont encore nombreux même si l’entreprise a déjà énormément évolué en deux ans. Sur le terrain aussi, l’arrière gauche de l’équipe de France est encore pleine d’ambitions et compte bien aller décrocher un doublé Jeux olympiques – Championnats du monde, qui serait historique pour le hand féminin français.