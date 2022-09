Handball: Karabatic et le PSG ont envie de continuer l'aventure

En fin de contrat avec le PSG à l'issue de la saison, Nikola Karabatic (38 ans) est séduit par l'idée de poursuivre l'aventure avec la perspective de disputer les JO 2024 à Paris avec l'équipe de France.

Nikola Karabatic (38 ans) s'imagine bien étendre encore un peu son immense carrière. La star de l'équipe de France est en fin de contrat à la fin de la saison avec son club mais le Paris Saint-Germain et son manager Thierry Omeyer lui ont d'ores et déjà signifié leur envie de le prolonger d'une saison supplémentaire jusqu'en juin 2024. Une proposition qui séduit à l'arrière des Bleus.

Si le meilleur handballeur français de l'histoire s'est laissé le début de saison pour voir si son physique tenait encore le choc avec l'enchaînement des matchs, pour le moment tous les voyants sont au vert pour pousser une saison de plus.

Les JO 2024 en ligne de mire avant une reconversion au PSG

Karabatic a également envie de terminer sa carrière à Paris lors des Jeux olympiques surtout qu'il reste un joueur capital dans le dispositif de l'équipe de France. Pour le moment aucun accord définitif n'a été trouvé mais Karabatic devrait bien poursuivre sa carrière sauf gros souci physique. Le PSG lui propose également une reconversion au sein du club.

Début août, Karabatic avait laissé planer un léger doute sur sa présence aux Jeux. "Je ne peux pas commencer dès aujourd’hui à penser aux Jeux olympiques, c’est trop loin, trop long, avait-il confié sur RMC. On a tellement de matchs, de préparations, d’échéances encore entre le PSG et l’équipe de France… Moi, je fonctionne marche après marche, saison après saison. Je verrai cette saison si j’arrive à maintenir le rythme, qui va être très élevé. Et si ça se passe bien, pourquoi pas envisager alors la saison suivante."

Avant les JO, l'équipe de France disputera le Mondial 2023 en Pologne et en Suède (du 11 au 29 janvier prochains), puis l’Euro début 2024 (12 au 28 janvier, en Allemagne).