Hand: Karabatic réclame moins de matchs dans le sport pour lutter contre le dérèglement climatique

Invitée dimanche matin dans la Matinale Week-End sur RMC, la star du PSG Handball et de l'équipe de France, Nikola Karabatic, très engagée sur le plan écologique, milite pour une réduction de nombre des matchs dans tous les sports afin de limiter le nombre de déplacements.

Très impliqué dans la lutte pour la défense du climat, Nikola Karabatic n’est pas resté insensible à la polémique qui a frappé le PSG, après la mauvaise blague de l’entraîneur parisien Christophe Galtier sur les déplacements en char à voile. Non seulement le demi-centre du PSG Handball et de l’équipe de France ne charge pas le technicien mais il estime que ce débat fait bouger les lignes. "C’est très bien que cette polémique fasse réagir, a estimé le joueur de 37 ans, invité dimanche dans la Matinale Week-End sur RMC. Elle est malheureuse mais bonne car elle a fait réagir pas mal de monde. La SNCF s’est emparée du sujet mais nous, le PSG Handball, on ne se déplace quasiment qu’en train. On aime pointer du doigt mais l’important est que ça réagisse de tous les côtés."

"Réduire le nombre de match, c’est le nerf de la guerre"

Le combat pour la défense de la planète tient à cœur au triple champion olympique. Cela fait longtemps que la star parisienne a pris l’habitude de se déplacer en transports en commun, à vélo et désormais en voiture électrique. Depuis trois ans, il fait aussi très attention à sa consommation de viande et à la provenance des produits ("J’essaie surtout de consommer français"). Pour lui, le sport doit être un moteur de la lutte contre le dérèglement climatique.

"Le plus gros impact négatif, c’est le déplacement des supporters. On multiplie les déplacements en augmentant le nombre de matchs, d’équipes, de compétitions, dans tous les sports. Que ce soit au hand ou au basket, on fait des Euros dans pleins de pays différents. On ajoute des équipes pour que le sport soit global, c’est génial mais ça augmente le nombre de matchs, de déplacements. On sait que c’est ce qui est à l’origine de la plus grande dépense de gaz à effet de serre. Le nerf du problème, c’est la multiplication des matchs. Il faut se battre contre ça. Pas seulement dans le foot. Réduire le nombre de match, c’est ça le nerf de la guerre."

Il attend beaucoup du deuxième mandat d'Emmanuel Macron

Et Karabatic de conclure en interpellant le président de la République : "J’attends beaucoup du second mandat d’Emmanuel Macron. J’espère qu’on n’assistera pas à la même chose qu’à la convention citoyenne sur le climat et qu’on aura des vraies décisions qui vont dans le sens de la sauvegarde de la planète. Il sera jugé par l’Histoire à l’aune de ses décisions. Si je suis papi, j’espère que mes petits enfants, dans les livres d’histoire, liront qu’Emmanuel Macron a été un grand président et qu’il a initié le changement climatique en France et que ça a inspiré d’autres pays qui polluent peut-être beaucoup plus que nous. Il faut se battre pour ça."