Handball: les Bleus pointent les trop faibles mesures sanitaires en Hongrie avant l'Euro

Le sélectionneur Guillaume Gille et plusieurs joueurs de l'équipe de France de handball ont regretté ce mardi la faiblesse des mesures sanitaires mises en place en Hongrie en marge de l'Euro 2022.

Les Bleus se sont dits "surpris" du manque de précautions sanitaires prises à leur hôtel, à Szeged en Hongrie, où ils sont arrivés ce mardi pour disputer l'Euro 2022 de handball (13-30 janvier). En raison de la crise liée au Covid-19, les membres de l'équipe de France s'attendaient à des précautions plus rigoureuses.

"On a été surpris en arrivant. On peut voir les gens aller en maillot de bain à la piscine d'à côté, a raconté mardi en visioconférence de presse le gardien Vincent Gérard. On s'est dit qu'on ne savait pas si c'était vraiment respectueux pour les joueurs et les staffs."

Même constat pour Nikola Karabatic. La star de l'équipe des Bleus a de son côté évoqué des "clients pas masqués." Avant de poursuivre: "On mange dans les mêmes endroits que d'autres clients."

Guillaume Gille: "Ce n'est pas acceptable"

Les Bleus, dont la préparation a été profondément chamboulée par le Covid-19, disputeront jeudi leur premier match de l'Euro contre la Croatie. Depuis le 6 janvier, un joueur ou un membre de délégation qui a été (ou sera) testé positif est soumis à une période de quarantaine de cinq jours. De plus, un joueur qui voudra réintégrer la compétition devra présenter deux tests PCR négatifs.

Le sélectionneur Guillaume Gille a donc peu goûté ce "grand écart entre le protocole très strict avec des mesures contraignantes sur notre vie commune et l'arrivée dans un pays qui vit la pandémie d'une manière très différente".

"Tout le travail fait en amont pour parvenir à effectif complet avec un groupe négatif est un peu mis à mal par l'organisation sur place, a regretté l'entraîneur des champions olympiques de Tokyo. J'espère que nos remontées vers l'organisateur et l'EHF (la Fédération européenne de handball) vont permettre de réguler la chose très vite, car ce n'est pas acceptable."

Des enceintes avec 100% de spectateurs

Pendant l'Euro, qui se disputera en Hongrie et en Slovaquie, les salles des trois villes hongroises de Budapest (20.022 places), Szeged (8.143 places) et Debrecen (6.500 places) auront une jauge à 100% de la capacité. Les spectateurs de plus de douze ans doivent présenter un certificat d'immunité (vaccination ou guérison du Covid-19) ou un test PCR de moins de 72 heures et le port du masque concerne seulement les spectateurs des plus de six ans.

Des mesures qui contrastent avec la Slovaquie où la jauge est réduite à 25%. La Hongrie fait partie des pays où la pandémie a fait le plus de morts par rapport à sa population, derrière la Bosnie et le Pérou, avec plus de 40 000 décès, selon les chiffres de l'OMS, soit environ 4100 morts par million d'habitants.