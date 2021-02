Handball: Luka Karabatic et N’Guessan dans le groupe pour le TQO

L'équipe de France de hanball va se réunir le 5 mars prochain pour un stage de prépartion au prochain Tournoi de Qualifiaction Olympique qui se déroulera du 12 au 14 mars à Montpellier. Pour décrocher un billet pour Tokyo, les hommes de Guillaume Gille affronteront la Croatie, la Tunisie et le Portugal.

La qualification olympique approche à grand-pas pour l’équipe de France de handball. Après avoir terminé les Championnats du monde au pied du podium, au mois de janvier dernier, les Bleus vont se réunir le 5 mars prochain pour un stage de préparation en vue du prochain Tournoi de Qualification Olympique, du 12 au 14 mars à Montpellier.

Ce jeudi, la fédération française a annoncé la liste des 24 joueurs qui tenteront d'aller chercher le précieux sésame pour Tokyo cet été. Dans ce groupe annoncé, Luka Karabatic, Elohim Prandi et Timothey N'Guessan effectuent leur retour en équipe de France.

Touché à l'épaule droite début janvier, l'arrière gauche Elohim Prandi avait été privé du Mondial 2021. À ce même poste, Timothey N'Guessan a traîné une blessure aux adducteurs pendant le tournoi en Egypte et a notamment dû déclarer forfait pour la fin de compétition, tout comme le pivot Luka Karabatic, victime d'une lésion aux abdominaux. Tous les trois ont pu rejouer avec leurs clubs et font partie d'une liste de 24 joueurs retenus par le sélectionneur Guillaume Gille pour le tournoi de qualification olympique à Montpellier du 12 au 14 mars.

L’équipe de France affrontera la Croatie, la Tunisie et le Portugal

La préparation débutera avec 18 joueurs le vendredi 5 mars à Créteil, puis les six joueurs (Lagarde, N’Guessan, Mahé, Fabregas, Tournat et Dika Mem) évoluant en Espagne, en Allemagne et en Pologne rejoindront le groupe, qui sera alors directement réduit à 20 joueurs après évaluation, "à condition naturellement que l'état des troupes permette de travailler avec un groupe restreint", souligne la FFHandball.

"Nous souhaitons préparer nos trois matches avec un groupe resserré mais en capacité de répondre à tout aléa pendant la compétition", souligne Guillaume Gille.

À Montpellier, les Français affronteront la Croatie, vice-championne d'Europe 2020, la Tunisie, vice-championne d'Afrique 2020, et le Portugal, 6e de l'Euro-2020. Les deux premiers seront qualifiés pour les Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet-8 août).

Quatrièmes du dernier Mondial en Egypte, les Français se sont rassurés après le fiasco de l'Euro-2020 (élimination dès le 1er tour). Les handballeurs français n'ont manqué aucune édition des JO depuis leur éclosion au plus haut niveau à Barcelone en 1992 (médaille de bronze).

Le groupe :

Gardiens de but: Rémi Desbonnet (Nîmes), Yann Genty (Paris SG), Vincent Gérard (Paris SG)

Ailiers gauches: Hugo Descat (Montpellier), Michaël Guigou (Nîmes, cap.)

Arrières gauches: Jean-Jacques Acquevillo (Nîmes), Karl Konan (Aix), Romain Lagarde (Rhein-Neckar Löwen/GER), Timothey N'Guessan (Barcelone/ESP), Elohim Prandi (Paris SG)

Demi-centres: Nicolas Claire (Aix), Kentin Mahé (Veszprem/HUN), Aymeric Minne (Nantes)

Arrières droits: Adrien Dipanda (Saint-Raphaël), Dika Mem (Barcelone/ESP), Nedim Remili (Paris SG), Melvyn Richardson (Montpellier)

Ailiers droits: Luc Abalo (Elverum/NOR), Yanis Lenne (Montpellier), Valentin Porte (Montpellier)

Pivots: Ludovic Fabregas (Barcelone/ESP), Luka Karabatic (Paris SG), Dragan Pechmalbec (Nantes), Nicolas Tournat (Kielce/POL)

Le programme des TQO à Montpellier (Sud de France aréna) :

Vendredi 12 mars :

18h30 : Tunisie - Portugal

21h00 : France - Croatie

Samedi 13 mars :

18h30 : Croatie - Portugal

21h00 : France - Tunisie

Dimanche 14 mars :

18h30 : Croatie - Tunisie

21h00 : France - Portugal