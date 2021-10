HBC Nantes: accusé de propos homophobes, Pelletier est suspendu à titre conservatoire

La Ligue nationale de handball a décidé de suspendre à titre conservatoire Gaël Pelletier, le président du HBC Nantes, accusé d’avoir tenu des propos homophobes contre les arbitres du match face à Limoges vendredi dernier.

Un président mis à l’écart, au moins provisoirement. Gaël Pelletier, le président du HBC Nantes, a été suspendu à titre conservatoire par la Ligue nationale de handball ce mardi. Il est accusé d’avoir tenu des propos homophobes contre les arbitres du match, perdu par son équipe, face à Limoges vendredi dernier.

"Les commissaires aux poursuites de la Ligue Nationale de Handball ont pris connaissance des rapports rédigés par les officiels du match entre le HBC Nantes et le Limoges Handball, faisant état de l’attitude et des propos tenus à l’encontre du corps arbitral par le président du club de Nantes lors de cette soirée, indique la Ligue. Sur la base de ces rapports et conformément aux règlements de la LNH, après avoir obtenu les observations de Gaël Pelletier sur les faits qui lui sont reprochés, les commissaires aux poursuites de la LNH ont décidé d’engager des poursuites disciplinaires à son encontre et de le suspendre à titre conservatoire dans l’attente du traitement du dossier par la Commission de discipline."

"J’accorde toute ma confiance à la Commission de discipline qui, en toute indépendance et avec le plus grand respect de la défense, va examiner ce dossier, explique le président de la LNH, David Tebib. Elle pourra le faire sereinement sur la base des textes qui régissent notre activité, en protégeant le corps arbitral et en luttant contre toutes les formes de violence et de discrimination, incompatibles avec les valeurs du handball."

Nantes soutient Pelletier

Côté nantais, le club apporte son soutien au président. "Dans l’épreuve que traverse Gaël Pelletier, le Directoire du HBC Nantes SAS et le Bureau Directeur du Hbc Nantais, réunis ce lundi 11 octobre 2021, affirment leur plein et entier soutien au Président du HBC Nantes, face aux accusations de propos homophobes qui lui sont prêtés. Les instances du club nantais souhaitent rappeler l'application du principe de la présomption d'innocence dans ce dossier, et sont sûrs que Gaël Pelletier apportera tous les éléments nécessaires à la commission de discipline de la LNH lui permettant de rétablir la vérité et laver son honneur."