Euro handball: l'amertume de Gérard, qui tacle le PSG après la défaite des Bleus

Battue par la Suède en demi-finale de l'Euro (33-34), la France devra se contenter à minima d'une médaille de bronze. Vincent Gérard ne cachait pas sa frustration après la rencontre, en taclant au passage le PSG.

Frustrant. Deux jours après une incroyable remontée face au Danemark, les Bleus n'ont pas su rééditer leur exploit face à la Suède en demi-finale de l'Euro (33-34). L'équipe de France a notamment été punie par Jim Gottfridsson (9 buts) et se contentera d'une petite finale pour la médaille de bronze dimanche.

"Ce qui est fatigant, c'est que Gottfridsson a fait ce qu'il voulait de la première à la dernière minute. Il s'est trimballé, à l'image de ce qu'à fait Magnussen. Ca fait plusieurs fois que quand un joueur arrive à imposer son rythme, on arrive pas à s'en sortir. C'est frustrant car on avait bien démarré. Je ne peux que regretter qu'on n'ait pas trouvé la solution sur Gottfridsson. On rate des shoots en première mi-temps mais Gottfridsson a fait ce qu'il voulait", regrettait Vincent Gérard au micro de BeIN Sport.

Gros tacle envers le PSG

Très peu en réussite (trois arrêts), le gardien de l'équipe de France n'a pu que constater la performance de son homologue Andreas Palicka, auteur de 12 arrêts. "On a eu un peu de déchets, surtout en défense mais on s'est désuni. Ils ont réussi à pousser et à trouver des solutions confortables à chaque fois. Palicka en deuxième mi-temps, il fait un arrêt. En première, il fait des arrêts à six mètres, bravo à lui. Ils doivent être contents à Paris."

Un tacle en direction du PSG, qui a fait du portier suédois son prochain rempart en lieu et place de Vincent Gérard. Malgré la déception, les Bleus devront vite passer à autre chose en allant chercher le bronze face au Danemark, ce dimanche (15h30).