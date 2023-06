Breaking: le Français Bboy Dany premier qualifié pour les JO 2024 de Paris

En remportant les Jeux européens ce mardi en Pologne, le Français Bboy Dany est devenu le premier homme qualifié pour les Jeux olympiques de l'histoire du breaking.

L'histoire retiendra que le premier quota olympique de l'histoire du breaking aura été décroché par un Français! Ce mardi, le Montpelliérain Bboy Dany s'est qualifié pour les JO de Paris, où sa discipline fera ses grands débuts, en remportant le tournoi masculin des Jeux européens organisés à Nowy Sacz (Pologne). Au terme d'une finale électrique, il a dominé le Néerlandais Menno, champion d'Europe en titre, deux manches à une.



Actuellement en tête du classement mondial de qualification aux JO de Paris 2024, Dany, Danis Civil dans le civil, est désormais quoi qu'il arrive désormais assuré d'être présent à la Concorde l'été prochain, sa victoire à Nowy Sacz lui offrant un billet olympique. "Ça fait super plaisir pour l’entrée du breaking aux jeux, je suis content d’avoir gagné une qualification directe. Je donne rendez-vous à tous les Français, je les représente dans ma discipline, je représente la France et je suis fier de le faire, je suis fier de porter le drapeau avec mon entraineur, mon staff…", s'est réjoui le père de famille de 33 ans au micro de RMC, peu après sa victoire.

"Un travail d'acharné"

"C’est un honneur, une fierté, beaucoup de sacrifice, du travail, a-t-il poursuivi. Mon fils il m’a mis un gros challenge, il m’a dit 'Papa si tu ne gagnes pas je vais t’engueuler" et je lui ai donné tort. Donc je suis content, je vais profiter'. Teint en blond et tout de violet vêtu, le natif de Guyane a enchaîné les figures acrobatiques au sol et les poses énergiques devant un jury de neuf danseurs largement convaincus. Dont le verdict a réussi à tirer une larme au héros du jour.



"J’ai eu la larme, parce que j’ai pensé à mon partenaire qui s’est blessé avant, et à un ami que j’ai perdu il y a un certain nombre d’années, a-t-il confié. Quand je danse c’est aussi pour lui et je lui dédie cette victoire. C’est un grand pas." "C’est un travail d’acharné, on bosse de 9h du matin à 21h, à chercher la faille, a tenu à compléter son coach, Omar Remichi. Dany c’est un ami, un compétiteur, un adversaire pour moi, on a dansé l’un contre l’autre. C’est quelqu’un qui a fait beaucoup de sacrifices, on voit le mérite aujourd’hui. Je suis très content du travail qu’on a fait ensemble. Aujourd’hui on a une place directe pour les jeux, je ne pouvais pas rêver mieux."