PSG: Pochettino évasif sur Mbappé aux JO

Présent en conférence de presse à la veille de la demi-finale de Coupe de France face à Montpellier, Mauricio Pochettino a réagit à la potentielle présence de Kylian Mbappé avec l'équipe de France aux Jeux olympiques de Tokyo cet été. L'Argentin a rappelé que sa présence sur la liste élargie n'acte pas sa participation à la compétition.

Est-ce que Kylian Mbappé participera aux Jeux olympiques cet été ? Selon L’Equipe, l’attaquant du PSG fait partie de la large pré-liste (85-90 noms) pour les Jeux olympiques de Tokyo cet été (23 juillet-8 août, premier match des Bleuets le 22 juillet), envoyée par Sylvain Ripoll, le sélectionneur de l’équipe de France Espoirs, au Comité national olympique français (CNOSF).

À un mois du coup d'envoi de l'Euro, Kylian Mbappé va retrouver le groupe du PSG mercredi à l'occasion du déplacement dans l'Hérault pour y affronter Montpellier en demi-finale de Coupe de France. L'attaquant français va terminer la saison avec le club de la capitale avant de très certainement disputer l'Euro avec l'Équipe de France (11 juin-11 juillet).

Mais l'attaquant de 22 ans enchaînera t-il avec les Jeux olympiques ? La question n'est pas encore tranchée. Présent en conférence de presse ce mardi, Mauricio Pochettino a répondu aux rumeurs au sujet d'une possible participation de l'attaquant parisien aux JO. Pour le technicien du PSG, sa présence dans pré-liste très élargie n'acte pas pour autant sa participation à la compétition.

"C’est une question (sa présence aux JO) à laquelle on doit réfléchir, on doit parler avec toutes les parties. Aujourd’hui, on pense à la fin de la saison et après il y aura l’Euro. Il fait partie d’une liste mais cela ne veut pas dire que cela va se passer."

Des chances très minces de le voir aux JO cet été

Né après le 1er janvier 1997, Kylian Mbappé rentre dans la catégorie d’âge pour les JO. Il ne prendrait donc pas l’une des trois places accordées pour les joueurs âgés de plus de 23 ans. Sylvain Ripoll doit annoncer son groupe de 18 joueurs, plus quatre réservistes, avant la fin du mois de juin.

Mais les chances de voir Kylian Mbappé à Tokyo semblent quand même très minces. En plein suspense sur sa prolongation au PSG, le Parisien est d’abord fortement attendu à l’Euro, avec les A (11 juin-11 juillet). Et les JO débuteront donc dès le 22 juillet pour les Bleuets, face au Mexique, soit seulement 11 jours après en cas de finale avec la France. Autre paramètre qui entre en ligne de compte, la finale olympique est programmée le 7 août, le week-end de la reprise de la Ligue 1. Les JO ne figurant pas dans les dates Fifa, les clubs ont le droit de bloquer les joueurs sélectionnés.

L'enchaînement serait très lourd pour l'ancien Monégasque s'il venait à partir au Japon et le PSG devrait tirer une croix sur sa présence pour les premiers matchs en cas de participation à l'Euro, chose que le club parisien n'est sûrement pas très enclin à faire.

L'été dernier, le Français a déjà très peu soufflé alors qu'une seule petite semaine avait séparé la finale de Ligue des champions perdue face au Bayern Munich et la reprise du championnat. Kylian Mbappé avait notamment contracté le coronavirus qui l'avait éloigné des terrains durant cette période.

Pour le Bondynois, qui a déjà affirmé son envie de disputer un jour les Jeux olympiques, c’est l’échéance de Paris 2024 qui semble beaucoup plus favorable.