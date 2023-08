Équitation: Neymar s'associe à l’équipe brésilienne de dressage, à un an des JO de Paris 2024

Forfait pour les prochains matchs de sa nouvelle équipe d’Al-Hilal en Arabie saoudite, Neymar est devenu ce mercredi le parrain de l’équipe brésilienne olympique de dressage, à près d’un an des Jeux olympiques de Paris 2024.

Après être avoir disputé le dernier match de la tournée asiatique du PSG face aux Sud-Coréens du Jeonbuk Motors (3-0), Neymar a quitté le club de la capitale pour s’engager avec Al-Hilal en Arabie saoudite (90 millions d'euros, hors bonus). Au grand dam de son nouvel entraîneur Jorge Jesus, la star brésilienne manque déjà à l’appel à cause d’une blessure. Mais cela n’empêche pas le nouveau joueur de 31 ans de poursuivre ses activités en dehors du football.

Ce mercredi, Neymar est officiellement devenu le parrain de l’équipe brésilienne olympique de dressage et ambassadeur du groupe portugais Horse Team-Campline Horses. Le tout a environ un an des Jeux olympiques 2024 à Paris.

"J'ai toujours été curieux d'en apprendre davantage sur les chevaux"

Le communiqué commun du footballeur et de son nouveau partenaire met en avant la passion du meilleur buteur de l'histoire de la Seleçao (à égalité avec Pelé) pour les sports équestres. Que les supporters d’Al-Hilal se rassurent, non Neymar n’a pas profité de sa blessure pour s’envoler vers Lisbonne après sa présentation en grande pompe à Riyad. En réalité, le Brésilien s’est rendu au Portugal mercredi dernier, soit le lendemain de sa signature avec Al-Hilal et avant de rejoindre physiquement l’Arabie saoudite.

"Je suis très heureux de rejoindre la famille Horse Team-Campline Horses, et encore plus de rencontrer João Marcari Oliva et Renderson Oliveira, pour tout ce qu'ils ont fait pour amener le Brésil au sommet du sport équestre, s’est ainsi enthousiasmé Neymar, en marge de son passage à Lisbonne au Centre équestre de Global da Horse Team-Campline Horses. J'ai toujours été curieux d'en apprendre davantage sur les chevaux et j'ai hâte d'en apprendre davantage sur eux et de célébrer les victoires à venir."

Et Neymar d'ajouter sur ce que ce parrainage représente pour lui: "Ce partenariat ne concerne pas seulement le sport, mais aussi les valeurs que nous partageons: le travail d'équipe, la défense de l'égalité, la protection des animaux, de la nature et, bien sûr, l’amour pour le Brésil."