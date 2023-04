Gymnastique (Euro): l'équipe de France veut performer en vue des JO

Menée par Marine Boyer et Coline Devillard, l’équipe de France féminine peut monter sur le podium de l’Euro de gymnastique qui s’ouvre aujourd’hui à Antalya avec les qualifications des garçons. Même privé de Mélanie de Jesus Dos Santos, toujours aux Etats-Unis, le collectif bleu offre des assurances et peut se permettre quelques tests en vue de la qualification olympique.

Sous la direction de Grégory Milan, la troupe bleue répète en chœur ses pirouettes, cosaques et autres figures de base ce jeudi matin à l’Insep. L’ancien danseur professionnel a les mots qui piquent lorsqu’une position est mal tenue. Pas de quoi retirer le sourire aux Françaises. De même que l’absence de Mélanie De Jesus Dos Santos, opéré en décembre du genou. Même chose avec Carolann Héduit et Aline Friess, en phase de retour.

Avec Coline Devillard et Marine Boyer, l’équipe de France possède de quoi monter confiante sur les praticables d’Antalya à partir de demain en qualifications. Boyer vit ses derniers mois à haut-niveau l’esprit léger avant de ranger ses chaussons de gym tandis que Devillard continuer de grimper. Cette dernière vient d’enchaîner un bronze aux championnats du monde au saut et deux succès consécutifs en Coupe du monde. Marine Boyer s’est parée d’or à Paris sur la poutre puis à Bakou au sol.

Les Mondiaux et les JO en ligne de mire

Derrière la Grande-Bretagne et l’Italie, les Bleues peuvent être la troisième force de cet Euro. Garnir l’armoire à trophée mais aussi faire tourner l’effectif pour le moment crucial que ce sera le Mondial du 30 septembre au 8 octobre à Anvers, qualificatif pour les Jeux Olympiques. Silane Mielle, Morgane Osyssek, Djenna Laroui rejoignent Devillard et Boyer pour l’aventure turque.

"Ça va être une équipe toute fraiche sourit Coline Devillard. On peut faire quelque chose. On a le potentiel pour faire une médaille. C’est une étape pour Paris 2024. Ça nous permet de rentrer d’autres filles comme on est déjà qualifiée aux Mondiaux. On peut essayer des choses d’ici le Mondial où il faudra arriver avec la meilleure équipe possible pour se qualifier aux JO."

Faire mieux qu'à Munich

Devillard est l’une des meilleures au monde face à la table. Elle peaufine son Yurchenko double vrille (double saut périlleux arrière avec deux tours sur elle-même) pour gratter de gros points au saut. Dans cette nouvelle formule, à chaque appareil les trois meilleurs scores de l’équipe seront retenus dans l’addition du total. D’où l’importance que les points forts ne se ratent pas. Les Bleues chassent un podium européen depuis 2018 à Glasgow (argent).

L’an passé à Munich, elles avaient trébuché à la 6e place. "On ne se prend pas la tête répond la capitaine Marine Boyer. On veut surtout se faire plaisir. Ce n’est qu’une partie du chemin vers Paris 2024. Le podium par équipe est jouable mais on ne s’encombre pas l’esprit avec ça." Des premières semailles en somme avant de récolter à l’automne.

L’équipe de France masculine présente moins d’assurance que son pendant féminin, malgré des résultats en montée, pour preuve la médaille de bronze en Coupe du monde de Cameron-Lie Bernard aux barres parallèles. Jim Zona, Mathias Philippe, Bernard, Léo Saladino et Lucas Desanges auront la mission de terminer dans les 10 premières nations pour valider leur billet pour les Mondiaux (30 septembre au 8 octobre à Anvers).



Les Bleus ne pourront pas compter dans leur rotation sur Benjamin Osberger, 4e de l’Euro 2022 au cheval d’arçons et 4e des Mondiaux 2022 au sol. L’Alsacien est touché au genou gauche et se concentre sur l’individuel. "En équipe ce n’était pas possible ça rajoutait de la contrainte sur mon genou", détaille-t-il. Même sans lui, les Bleus ont largement ce qu’il faut pour passer l’obstacle turc.



L’an passé à Munich, ils avaient envisagé le podium avant de terminer 5e. Aux championnats du monde, en revanche, ils n’ont terminé que 12e des qualifications. "Si on fait la meilleure performance possible, on sera dans nos objectifs dévoile Cameron-Lie Bernard. On sait qu’on a un très bon collectif garçon. On a envie de se faire plaisir comme on sait qu’on est capable de le faire."