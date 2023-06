Jeux européens: Félix Lebrun sacré en tennis de table, son frère Alexis en bronze

Le jeune pongiste français Félix Lebrun a décroché la médaille d'or en dominant le Portugais Marcos Freitas quatre sets à trois (9-11, 11-5, 11-5, 4-11, 6-11, 11-2 13-11) en finale du tournoi de tennis de table des Jeux européens, ce mardi à Cracovie.

A l'issue d'un match âprement disputé, le plus jeune des frères Lebrun, âgé de 16 ans, s'est imposé au terme d'une manche décisive d'une intensité rare au cours de laquelle les deux joueurs se sont rendu coup pour coup. Il a raflé la mise sur sa troisième balle de match.

"C'est complètement fou"

Alors que le Portugais de 35 ans avait réussi son entame (11-9 dans la première manche), Félix Lebrun, encouragé par son frère Alexis qui a lui décroché la médaille de bronze, s'est rebellé pour égaliser et même prendre l'avantage pour mener deux manches à une. Mais, payant sans doute cette débauche d'énergie, il a alors connu ensuite un passage à vide dont a su profiter son adversaire.

Revenu à deux manches partout, ce dernier a creusé l'écart en enlevant le cinquième set (11-6) pour mener 3 à 2. Lebrun a alors haussé son niveau de jeu ne laissant que des miettes à Freitas dans le set suivant (11-2). Les deux joueurs ont alors dû se départager lors d'une manche décisive très disputée, qui est finalement revenu au jeune Tricolore (13-11), qui décroche son premier titre majeur.

"C'est complètement fou, je ne m'y attendais vraiment pas, a réagi le médaillé d'or. C'est que du bonheur, en plus Alexis a fait médaille de bronze, on est deux sur le podium, je suis trop heureux. Tout le match c'était des hauts et des bas, les derniers points sont fous, je suis super heureux de finir avec la victoire."