Jeux Olympiques en direct: le choix des binômes porte-drapeaux dévoilé ce lundi

La judokate de 21 ans Romane Dicko tentera de monter sur la plus haute marche du podium de Tokyo chez les plus de 78 kg. "J’ai vraiment hâte, je pars au japon le 15 juillet. Je suis impatiente, ça approche de plus en plus vite. J’ai fait une très très belle saison, je vise la médaille d’or", a-t-elle confié à RMC. Impressionnant, le prodige français n’a pas encore croisé la Japonaise Akira Sone, qui devrait se dresser sur sa route à Tokyo: "D’après les tableaux qui se profilent c’est compliqué mais je serai prête, elle aussi. La meilleure gagnera, ce sera moi, ne vous inquiétez pas (sourire).”