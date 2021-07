Jeux olympiques en direct (J 1): c'est parti!

Après plus d'un an d'attente, et une cérémonie d'ouverture dans l'après-midi, les Jeux commencent enfin à Tokyo. Si le tennis débute dès minuit (7h du matin à Tokyo), les choses sérieuses vont commencer plutôt vers 4h, avec notamment le départ de la course de cyclisme sur route masculine où Pogacar et Van Aert, les deux grands animateurs du Tour sont les favoris, et France-Argentine en handball masculin. On aura aussi dans ces eaux là la première médaille avec le tir à la carabine 10m féminin dont la finale commencera à 3h45. Vous pourrez suivre ces compétitions sur l'antenne de RMC dès 3h avec Pierre Dorian en direct de Tokyo.