Jeux paralympiques 2021: "Faire médaille à la dernière course, c’est beau", lance Fairbank, l'homme aux 9 breloques

50 ans, six Jeux paralympiques et neuf médailles paralympiques dans l’armoire. Ce jeudi sur le 800m T53, le Néo-Calédonien Pierre Fairbank a complété cette panoplie avec du bronze. Au bout de ses forces sous une pluie battante.

Pierre Fairbank, que vous êtes-vous dit en passant la ligne ?

Je l’ai ! J’ai dit 'ca, y est'. Toute la ligne droite je ne savais pas si j’allais passer le Chinois Shaoqiao Yang. Quand j’ai vu que lui avais mis un fauteuil, j’ai mis les mains (il écarte les bras) avant de franchir la ligne, au centimètre, je n’ai pas pris de risque.



Vous aviez visé ce 800m ?

Sur 400m j’avais fait 50 secondes, je me suis dit que c’était peut-être un signe. C’est sur cette course que je me donnais le plus de chances. On a deux avions de chasse avec le Thaïlandais Paeyo et le Canadien Lakatos. Je visais vraiment la troisième place. Quoique je me suis dit que si j’étais derrière eux à l’aspiration peut-être que… Mais il y a eu un malentendu tactique (rires). Je suis très heureux. Sur le 800m, c’est dur de dépasser. Même si tu as une réserve de vitesse, tu n’as pas 1 ou 2 km/h de marge. Si au départ tu peux gagner quelques places . C’est plus facile de contenir un dépassement que de dépasser. Ca s’est fait comme ça.





Une 9e médaille à 50 ans, ce n’est pas commun...

Je pensais arrêter un peu plus tôt mais j’aime bien ce sport, j’aime bien la façon dont il évolue. Il y a le physique mais aussi le matériel qui évoluent, la manière de s’entraîner est différente d’il y a 30 ans quand j’ai commencé à m’entraîner. Maintenant, on fait du qualitatif. Je sais que c’est impossible pour moi de rivaliser avec le Thaïlandais et le Canadien. Ca s’arrêtera quand je n’arriverai pas à me qualifier.



Où placez-vous cette médaille dans votre panthéon ?

Cette médaille est très belle. Toutes les médailles sont belles. Je ne pleure pas si je n’ai pas l’or. Tout le monde veut ces médailles, elles sont dures à gagner. Cette médaille me fait beaucoup plaisir pour moi et ceux qui m’ont soutenu, l’équipe de France, la France, la Nouvelle-Calédonie. J’avais raté le 400m (6e), j’avais raté le 100m (5e), faire la médaille à la dernière course c’est beau.