Jeux paralympiques 2021: "la pire compétition de ma carrière", fulmine Assoumani, 8e à la longueur

Il visait une sixième médaille paralympique. A 35 ans, Arnaud Assoumani n’a jamais explosé sur le sautoir du stade olympique de Tokyo, ce mardi. Quatre sauts mordus et une meilleure marque à 6m89 le laissent en 8e position de la finale de la longueur. Loin du Cubain Cervantes et de ses 7m46. Le Français a raté son rendez-vous sportif et humain. Et c'est peut-être ce qui lui fait le plus mal.

Arnaud Assoumani, vous avez donné l’impression de ne jamais vous exprimer dans ce concours de la longueur.

Je n’ai même pas exprimé ce que je sais faire: courir, sauter, prendre du plaisir. A aucun moment je n’ai réussi juste à courir puis sauter. Clairement, c’est la tête. J’ai travaillé là-dessus pourtant mais ce n’est pas suffisant. J’ai l’impression de m’être auto-saboté. C’est frustrant. Le niveau est élevé mais je m’y attendais. Tous les quatre ans, le niveau monte, mais ça ne m‘impressionne pas plus que ça. C’est surtout de ne pas avoir pu répondre pour faire partie du concours.

>> Suivez toutes les infos des Jeux paralympiques de Tokyo EN DIRECT

Vous sembliez prêts pour ce rendez-vous, non?

Il y a tellement d’investissement, tellement d’années, tellement d’heures, pour ces Paralympiques qui sont réellement pour tous les athlètes où on peut briller mais aussi où on peut s’exprimer. Pouvoir m’exprimer devant vous c’est une tribune. Quand on a une médaille on peut s’exprimer plus longtemps. Depuis quelques années, le plus important pour moi c’est de passer des messages, des valeurs, de tolérance. Dans les conditions qu’on connait actuellement au niveau national et mondial, c’est super important. Ça passe par des victoires mais aussi être médaillé, être présent, être exemplaire.

Au niveau de la compétition, je n’ai pas du tout été exemplaire aujourd’hui. J’ai l’impression d’avoir fait la pire compétition de ma carrière alors que physiquement j’étais dans de bonnes dispositions. Je suis revenu de ma plus grave blessure. Je me déçois moi-même mais aussi ceux qui m’accompagnent et mes proches. Ca me fait poser énormément de questions. C’est une vie pleine de sacrifices pour le sport et mes convictions. Je vais me poser et réfléchir à ce que je veux faire.

C’est le moment où l’envie vous prend de tout envoyer balader?

Je veux être pragmatique. Je sais m’exprimer dans d’autres choses. Le sport c’est un moyen de pouvoir s’exprimer, de partager des valeurs qui réunit. Mais il y a d’autres choses comme la culture, d’autres projets. Par rapport à l’investissement que j’y mets je ne peux pas être satisfait et n’en vouloir qu’à moi-même.