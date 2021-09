Jeux paralympiques 2021: Le Cunff décroche enfin l’or, Bollé en bronze

Kévin Le Cunff, ancien coureur professionnel, a confirmé la forme éclatante du para cyclisme en décrochant l’or sur la course en ligne en C4-C5, ce vendredi aux Jeux paralympiques de Tokyo. En canoé, Rémy Boullé a décroché l’argent.

Le Cunff, ancien cycliste pro, enfin en or

La razzia continue pour le para cyclisme français aux Jeux paralympiques. C'est au tour de Kevin Le Cunff de s'offrir l'or sur la course en ligne ce vendredi. Sur un circuit détrempé, le Français de 33 ans (qui souffre de deux pieds bots et d'un mollet atrophié) a déposé l'Ukrainien Dementyev dans la dernière montée pour s'imposer en solitaire en 2h14'48'' dans la catégorie C4-C5. C'est la 8e médaille d'or française, la 5e en or pour les cyclistes (et la 48e pour le clan français).

>> Suivez toutes les infos des Jeux paralympiques EN DIRECT

C’est aussi le graal pour cet ancien coureur professionnel qui a passé trois ans au sein de l’équipe Saint-Michel-Auber 93, au niveau continental (2e division du cyclisme). Aligné sur quatre autres épreuves lors de ces Jeux, il avait manqué jusqu’alors manqué un podium (8e sur 1000m, 4e en poursuite et sur 750m par équipes pour la piste ; 5e du contre-la-montre sur route).

"J’étais venu pour gagner, même deuxième, ça ne m’intéressait pas, a déclaré cet ancien coureur professionnel de bon niveau. Après une course sur route, c’est aléatoire. On risque une chute – il pleuvait - une crevaison dans le dernier tour. Il y a plus de facteurs à maitriser. Mais si je n’avais pas de problème, je savais que j’étais là pour gagner. C’est une satisfaction. J’étais venu pour faire deux ou trois médailles dans l’idéal mais je suis passé à côté des quatre premières épreuves. Il fallait vraiment que je me rattrape sur la dernière et c’est ce qu’il s’est passé."

Boullé en bronze

Rémy Boullé termine en bronze sur le kayak 200m KL1. Le Hongrois Peter Kiss 45''447 était intouchable sur la distance. A la lutte avec le Brésilien Cardoso da Silva pour l'argent, Rémy boullé doit s'incliner. C'est la première médaille pour le canoë-kayak français avant les deux finales, samedi, pour Nelia Barbosa et Eddie Potdevin.

"Sur la finale, ça a été dur parce que j’avais tout à perdre, a confié Rémy Boullé à l'issue de la course. J’avais le 3e meilleur temps. J’étais venu pour battre le Brésilien, et je savais que je pouvais le battre parce que j’avais fait des chronos significatifs à l’entraînement mais il y avait ce stress de me louper, de tout donner au départ et de me faire rattraper par le quatrième. Je me demande si, inconsciemment, je n’ai pas géré pour ne pas m’écrouler. C’était peut-être le petit hic mental où il faut que j’arrive à me libérer un peu plus parce que je sais que les capacités d’aller chercher le Brésilien et le battre."