Jeux paralympiques: quatrième médaille pour Léauté, Patouillet s’offre le bronze

Marie Patouillet et Alexandre Léauté ont apporté deux nouvelles médailles supplémentaires (en bronze) à la France, ce jeudi aux Jeux paralympiques de Tokyo 2021.

Deux nouvelles médailles pour l’équipe de France paralympique (42). Et elles viennent encore du cyclisme, grand pourvoyeur de breloques lors de ses Jeux paralympiques de Tokyo 2021. Déjà en bronze sur la poursuite la semaine passée, Marie Patouillet s’est offert une nouvelle troisième place dans la course en ligne (catégorie C5) ce jeudi. Sous une pluie battante, elle a remporté le sprint pour la médaille de bronze derrière les Britanniques Sarah Storey et Crystal Lane Wright. Patouillet a fait partie du groupe de tête mais, dans la partie finale, n'a pas pu suivre les deux Britanniques.

"Je n'en reviens pas parce que c'était extrêmement dur, a-t-elle reconnu. A chaque tour, je me disais: "un tour de fait, accroche toi'. Je ne m'étais pas fixée d'objectif de place, je m'étais dit de suivre l'Allemande et l'Anglaise Crystal. J'ai serré les dents, j'étais quatrième avant de monter la dernière bosse. J'avais mal aux cuisses mais je fais troisième. Il me manquait de l'expérience dans tous les virages, je me faisais larguer dans tous les virages, il fallait que je fasse l'effort pour revenir. Je suis contente que ça ait payé par une médaille. Parce qu'une troisième médaille en chocolat..."

Alexandre Léauté termine, lui, ses Jeux par une quatrième médaille, également en bronze dans la catégorie C2. Il a connu pratiquement le même scénario que Marie Patouillet en dominant le sprint pour le bronze derrière le Britannique Benjamin Watson et Finlay Graham. C'est sa quatrième médaille personnelle dans ces Jeux, il a tous les métaux: or, argent et deux fois le bronze.

"Quatrième médaille aujourd’hui, comptabilise le jeune athlète (20 ans). Je suis très content, c’est incroyable, je n’ai pas les mots. En plus, c’était sous un temps très compliqué avec beaucoup de pluie. Je suis resté très lucide, très calme sans aller chercher tout le monde. Et sur le sprint, je ne me suis jamais mis aussi minable. J’avais des crampes aux 500m et je suis vraiment très heureux."