Jeux paralympiques 2022 : malgré la quatrième place, un "bilan positif" pour les Bleus

Avec douze médailles (dont sept en or), la France fait nettement moins bien qu’il y a quatre ans, numériquement, où elle était rentrée avec vingt breloques. Mais les tricolores ont su conserver leur quatrième place au classement des nations.

La France termine donc ces Jeux paralympiques avec douze médailles, huit de moins qu’il y a quatre, à Pyeongchang. Lors des championnats du Monde de Lillehammer en janvier, les tricolores avaient aussi ramené vingt breloques. Le total de ces Jeux est donc forcément un peu décevant, d’autant que l’objectif fixé avant la compétition était de finir dans le Top 3 des nations, suite à l’exclusion du comité olympique russe. Les tricolores terminent 4es, grâce à une majorité de médailles d’or, sept au total, comme en 2018.

Pourtant, les dirigeants français ne se sont pas montrés déçus. "Ce bilan reste positif avec ce maintien à la quatrième place, pose Frank Bignet, directeur technique national de la Fédération Française handisport. On a eu des places de quatrièmes et de cinquièmes… Mais toutes les nations en ont donc il faut les accepter." Jean Minier, chef de mission Pékin 2022, a lui souligné la "surprise" chinoise : le pays hôte termine premier avec 61 breloques. "Nous n’avons pas pu voir évoluer la Chine et leurs athlètes. Nous avons été un peu pris de cours par la densité de leurs performances."

Arthur Bauchet, la valeur sûre

Car les Chinois ne se sont pas présentés sur les compétitions internationales ces derniers moi, pour mieux se préparer. "Derrière nous il y a les Etats-Unis, qui étaient premiers il y a quatre ans, se rassure Jean Minier. Les Jeux ne se ressemblent pas." Ce dernier s’est également félicité de la répartition des titres obtenus (trois en para-ski alpin, deux en snowboard, deux en ski nordique) et a souligné les performances de Marie Bochet, qui rentre avec une médaille d’argent de Pékin.

La française, huit fois championne paralympique, était attendue malgré les doutes qui l’avaient escortée ces derniers mois. Son bilan comptable est tout de même décevant : elle a elle-même parlé de déception quant à la qualité de son ski, à l’occasion de ses derniers Jeux Paralympiques.

Hyacinthe Deleplace, en para-ski alpin catégorie déficient visuel, ramène-lui aussi une seule médaille de sa première participation, en bronze sur le descente. Il a collectionné les places d’honneur, terminant au pied du podium en Super G et en slalom et 5e en super combiné. Lui se disait satisfait de son bilan personnel, malgré un statut de leader après trois titres mondiaux obtenus en début d’année.

Les deux Français qui ont marqué ces Jeux ont chacun gagné quatre médailles : Benjamin Daviet (en ski nordique debout) rentre avec deux titres et deux deuxièmes places, tandis qu’Arthur Bauchet, 21 ans, a remporté trois médailles d’or et une médaille de bronze en para-ski alpin debout. Ce dernier, porte-drapeau lors de la cérémonie de clôture, sera l’une des valeurs sûres lors de prochains Jeux Paralympiques d’Hiver, à Milan-Cortina, en 2026.