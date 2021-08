Jeux paralympiques 2021: belle nuit pour la France avec une nouvelle moisson de médailles

L'équipe de France comptabilise désormais 23 médailles ce dimanche matin lors des Jeux paralympiques de Tokyo 2021. La délégation tricolore, après une journée à neuf médailles ce samedi, en a ajouté quatre en bronze ce dimanche.

La moisson de l'équipe de France continue à Tokyo pour les Jeux paralympiques 2021. Au cinquième jour de compétition, la délégation tricolore a obtenu quatre nouvelles médailles, toutes en bronze. Ce dimanche matin, les Bleus totalisent désormais 23 médailles, dont trois titres olympiques. La 20e médaille française est venue de Nathalie Benoît, en bronze en aviron dans l’épreuve du skiff. Elle a pris la troisième place derrière la Norvégienne Skarstein en or et l’Israélienne Samuel. "C'est beaucoup de soulagement et beaucoup de joie, pour tous ceux aussi qui m'ont aidé. J'étais stressée avant mais j'avais beaucoup visualisé. J'avais l'objectif de rester dans ma course, je l'ai très bien vécue", a-t-elle confié à RMC Sport.

En 4 mixte barré, la France a obtenu aussi la médaille de bronze, dans une course dominée par les Britanniques devant les Américains. Les Tricolores finissent détachés en troisième position: Erika Sauzeau, Antoine Jesel, Rémy Taranto, Margot Boulet et le barreur Robin Le Barreau ont apporté une 21e médaille à la France, la deuxième de l’aviron après celle de Nathalie Benoît quelques instants plus tôt. La 22e médaille est venue de Souhad Ghazouani en para haltérophilie, dans la catégorie des moins de 73kilos. Elle a passé 132 kilos au développé couché.

L'émotion de Latchoumanaya

"Je me sentais forte malgré une blessure, je suis contente d'avoir une médaille de bronze. Comme quoi, on peut avoir des médailles même en étant moins bien. J'aurais voulu réussir 135 kg mais je sais de quoi j'étais capable, c'était mon maximum, a indiqué Ghazouani. Je sentais que mon bras droit commençait à s'affaiblir." La quatrième médaille de bronze de la journée a été glanée par le judoka Hélios Latchoumanaya, dans la catégorie des moins de 90 kg, après avoir fait tomber le Kazakh Amanzhol sur un joli coup de patte avant de le ficeler en immobilisation. C'est une deuxième médaille en judo après l'argent de la porte drapeau Sandrine Martinet.

"Je suis heureux quand même même si j'étais triste après ma défaite, j'avais limite les larmes aux yeux, a confié Latchoumanaya. Je ne comprenais pas ce qu'il s'était passé, j'ai mangé, j'ai fait une petite sieste et je me suis remobilisé. J'avais une médaille de bronze à aller chercher face à un adversaire costaud. J'ai réussi ma mission, j'ai hâte d'être à Paris maintenant pour décrocher le titre, ce sera la bonne."