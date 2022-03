Jeux paralympiques: "Notre présence est le symbole que notre pays est en vie", selon le Comité ukrainien

Dans une salle de presse pleine ce jeudi à Pékin, le chef du Comité paralympique ukrainien Valeriy Sushkevych a qualifié de "miracle" la présence des 20 athlètes et neuf guides de son pays dans la capitale chinoise.

Après la prise de parole d'Andrew Parsons, président du Comité international paralympique (IPC), concernant la décision d'exclure les athlètes russes et biélorusses des Jeux paralympiques de Pékin, il en est une autre qui était particulièrement attendue ce jeudi. À savoir celle du président du Comité paralympique ukrainien, Valeriy Sushkevych.

Dans une salle de presse bondée, ce dernier, vêtu d'un survêtement aux couleurs jaune et bleu de son pays et visiblement ému, s'est exprimé devant un parterre de journalistes du monde entier. Il est revenu sur la présence des 20 athlètes et neuf guides ukrainiens, arrivés mercredi dans la capitale chinoise. Il a commencé par le périple pour rejoindre Pékin, alors que leur pays est engagé dans une guerre après l'invasion des troupes russes il y a huit jours.

"De nombreux membres de notre équipe ont à peine réussi à échapper aux bombardements"

"Nous sommes venus ici d'Ukraine et nous avons voyagé à travers le pays. Cela nous a pris plusieurs jours, nous avons dû surmonter de nombreux obstacles liés à la guerre. De nombreux membres de notre équipe ont à peine réussi à échapper aux bombardements et aux explosions d'obus, la solution de facilité aurait été de ne pas venir mais on ne pouvait pas abandonner."

Le président du Comité paralympique ukrainien dit n'avoir "pas dormi de la nuit" la veille, après la décision initiale mercredi du Comité international paralympique (IPC) d'autoriser les sportifs russes et biélorusses à concourir. Une décision finalement inversée ce jeudi. "Un grand merci" à l'organisation internationale pour être revenue sur sa position, a-t-il déclaré, affirmant avoir reçu de "nombreux messages de solidarité."

Sushkevych en a également profité pour remercier les journalistes présents, affirmant que leur attention était importante "pour l'Ukraine et tous les pays et peuples du monde". "Une superpuissance veut détruire notre pays. Notre présence ici n'est pas simplement une présence, c'est un signe que l'Ukraine est et restera un pays. Pour nous c'est une question de principe d'être ici avec la famille paralympique, d'être ici en tant que symbole d'une Ukraine toujours vivante".

"Un miracle d'être ici" pour le chef de la délégation ukrainienne

Le chef de la délégation ukrainienne Oleksandr Onyshchenko, présent à ses côtés, en a profité pour détailler davantage les conditions de voyage de ses athlètes - il a qualifié de "miracle" leur présence en Chine - ainsi que la situation dans son pays. Matériel dispersé dans tous le pays et qu'il a fallu récupérer, sportifs venus de 11 régions différentes d'Ukraine, argent inaccessible, transports réduits : il a décrit un périple "difficile". "Moi-même, j'ai dormi à même le sol dans le bus plusieurs jours. Je ne pouvais pas dormir sur mon siège à cause de mes problèmes de santé."

"Notre objectif principal en venant ici, c'est de défendre notre pays avec l'ensemble de la communauté sportive internationale." Beaucoup de nos sportifs sont en permanence avec leurs smartphones pour suivre les informations et appeler leurs familles. C'est dur de concourir sereinement dans ces conditions", raconte-t-il.

"Mais nous considérons aujourd'hui qu'il y a deux lignes de front. Une en Ukraine pour nos soldats, et une ici à Pékin avec nous." Lors des Jeux de 2018 à Pyeongchang, les Ukrainiens avaient décroché 22 médailles (dont 7 en or) et terminé sixième au classement des nations.