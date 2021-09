Jeux paralympiques: un champion belge dénonce un sabotage sur son fauteuil

Champion paralympique sur 100m en catégorie T51, Peter Genyn a révélé après la course avoir subi un sabotage sur son fauteuil roulant. Le Belge a rafistolé son engin à l’aide de ruban adhésif juste avant le départ, pour décrocher l'or.

La tentative de sabotage n’a pas eu l’effet espéré. Médaillé d’argent aux Jeux Paralympiques de Tokyo sur 200m en catégorie T51, Peter Genyn a décroché l’or sur le 100m trois jours plus tard. Pourtant, un individu a voulu lui mettre des bâtons dans les roues en crevant ses pneus et en dégradant son cadre.

"J’ai découvert ma chaise avec trois pneus crevés et un cadre endommagé"

L’athlète belge a raconté cette triste histoire après sa course, dans des propos rapportés par Le Soir. "Je suis arrivé au stade 45 minutes avant mon échauffement, a-t-il expliqué. Et j’ai découvert ma chaise avec trois pneus crevés et un cadre endommagé. Heureusement que tout le monde est resté calme autour de moi car je me suis effondré quand j’ai vu ma chaise. C’était affreux." Une vidéo le montre effectivement effondré après cette découverte glaçante.

Il a ensuite reçu de l’aide pour tenter de réparer à temps son fauteuil: "Quelques Néerlandais et des membres du service technique du stade sont venus m’aider. Nous avons récupéré quelques pièces d’autres chaises. On a assemblé des éléments avec du tape (ruban adhésif) et tout est rentré dans l’ordre juste à temps. La chaise n’était pas parfaite, mais c’était suffisant. Je n’ai jamais vécu de chose pareille et je n’ai jamais entendu de truc pareil, pas même chez les valides. C’est du jamais vu".

Le troisième de la course également victime de sabotage

"Je tiens à remercier tout le monde car j’ai un moment cru que je n’allais pas pouvoir courir, a-t-il conclu. Je ne sais pas quel est l’abruti qui a fait cela, mais l’incident ne m’a rendu que plus fort. Je vais maintenant savourer cette médaille. Il n’y a que trois ans avant les Paralympiques de Paris et je veux être de la partie". Toujours selon Le Soir, le comité paralympique belge va porter plainte auprès du Comité d’organisation local des Jeux et du Comité international paralympique.

Malheureusement, Genyn n’est pas un cas isolé puisque son compatriote Roger Habsch, médaillé de bronze sur le 100m et le 200m, a aussi déclaré avoir été victime d'un sabotage au cours de l’événement, selon les propos relayés par Sporza. Il affirme que sa chaise a été "intentionnellement" trafiquée, avec là aussi des pneus crevés et un siège dérèglé.