Jeux paralympiques: une moisson de médailles avant Paris 2024, le bilan de l’édition 2021

Les Jeux paralympiques 2021 de Tokyo se sont achevés ce dimanche et le bilan est bon pour la France, avec un total de 54 médailles dont 11 titres. De très bon augure à trois ans de Paris 2024.

Un objectif de médailles largement atteint

Du jamais vu depuis Athènes 2004. L’équipe de France paralympique visait les 35 médailles avant les Jeux, un objectif qui a été largement dépassé. Les Bleus repartent de Tokyo avec 54 médailles, soit près du double de la moisson de Rio (28 médailles) et mieux que Londres 2012 et Pékin 2008. Surtout, après huit paralympiades de rang où elle chutait dans son total de podiums, la France a su améliorer son bilan.

En revanche, la délégation française termine seulement 14e du tableau des médailles, son deuxième plus mauvais total dans l’histoire des Jeux. Un résultat paradoxal qui peut s’expliquer par le nombre croissant de médailles distribuées et surtout de délégations présentes.

Par ailleurs, la France augmente légèrement son total de titres avec 11 médailles d’or: Charles-Antoine Kouakou (400m, T20), Lucas Mazur (badminton, SL4), Alexander Lloveras (contre-la-montre, B), Kevin Le Cunff (course en ligne, C4-5), Florian Jouanny (course en ligne, H1-2), Alexandre Léauté (poursuite 3000m, C2), Dorian Foulon (poursuite 4000m, C5), Fabien Lamirault (tennis de table, classe 2), l’équipe de France de tennis de table (par équipes, classes 1 et 2), Alexis Haquinquant (triathlon, PTS4) et le double Stéphane Houdet/Nicolas Peifer (tennis).

Au micro du micro de RMC ce dimanche, Marie-Amélie Le Fur, présidente du Comité Paralympique et Sportif Français, a souligné la "réussite" rapidement obtenue par les athlètes français, pour lancer et motiver toute la délégation. "Avoir des athlètes qui dès les premiers jours de compétition brillent, cela met l'équipe de France dans un état d'esprit positif", a expliqué la médaillée d'argent au saut en longueur (T64).

Une couverture médiatique toujours aussi importante

Le succès de ces XVIes Jeux paralympiques n’a pas été seulement sportif en France, puisqu’il l’a également été sur le plan médiatique. Malgré le huis clos, le président du Comité paralympique international avait déclaré avant l’ouverture des Jeux qu’ils pourraient toucher "plus de quatre milliards de personnes", alors que cette barre avait été dépassée au Brésil il y a cinq ans. En France, les audiences du diffuseur, France TV, n'ont pas encore été communiquées

2024 en ligne de mire

Enfin, ces Jeux paralympiques ont aussi été l’occasion pour la délégation française de se préparer au mieux pour la prochaine édition, qui se tiendra à Paris du 28 août au 8 septembre 2024. De belles promesses ont également émergées, à l'image du talentueux Ugo Didier.

Malgré le succès des Bleus, la ministre des sports Roxana Maracineanu a déclaré à Tokyo vouloir encore développer le paralympisme avec la prochaine édition en ligne de mire: "Il y a un tiers (des sports français revenus sans médailles des Jeux paralympiques) qu'on doit encore accompagner pour qu'il y ait plus de liens entre la partie olympique et paralympique". Marie Amélie Le Fur a quant à elle estimé que "l'arrivée des Jeux de Paris a mis la lumière sur les besoins pour le mouvement paralympique", avec notamment des "fédérations plus en capacité d'accompagner les sportifs de haut niveau".

Mais Roxana Maracineanu souhaite y ajouter une union entre les équipes de France olympique et paralympique. "Il faut qu'elle devienne une vraie réalité au quotidien. Et pas seulement au moment des Jeux olympiques et paralympiques mais bien tout au long des trois ans qui viennent, a ajouté le ministre. Il faut aider les anciens comme les nouveaux à davantage rencontrer les sportifs olympiques. À parler, à s'entraîner peut-être aussi avec des entraîneurs de la partie olympique pour pouvoir former cette équipe de France unifiée véritablement". À trois ans de l'échéance parisienne, le contre-la-montre est lancé.