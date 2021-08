JO 2021: ce que l'on sait sur la cérémonie de clôture

Les Jeux olympiques de Tokyo se terminent, ce dimanche, avec la cérémonie de clôture où Paris prendra officiellement le relais avec la remise du drapeau olympique à la maire Anne Hidalgo. Une animation d’une dizaine de minute aura lieu devant la Tour Eiffel.

Après quinze jours de joie, de déception et de sports, les Jeux olympiques 2021 reportés d’un an à cause de la pandémie de Covid-19 arrivent à leur terme. La cérémonie de clôture aura lieu dimanche à Tokyo. Cette cérémonie sera marquée par la transmission du drapeau olympique. La gouverneure de Tokyo, Yuriko Koike, rendra le drapeau à Thomas Bach, président du CIO, qui le transmettra à la maire de Paris, Anne Hildago, présente sur place.



Un duplex est également prévu depuis Paris à 13h, heure française. La passation aura lieu à 14h30 et durera une dizaine de minutes : six minutes depuis Tokyo, quatre minutes depuis Paris. La remise du drapeau olympique se fera en trois temps : un drapeau géant de la taille d’un stade de football sera d'abord déployé avant deux passages de la patrouille de France. Enfin les médaillés de retour à Paris feront une parade.

Le compositeur de la chanson des Jeux olympiques de Paris 2024, Woodkid donnera un concert en fin de cérémonie.

Steven Da Costa porte drapeau

Steven Da Costa, devenu le premier champion olympique de l’histoire du Karaté, une discipline qui ne sera pas présente à Paris en 2024, sera aussi l'un des acteurs de cette cérémonie. Le Comité national olympique et sportif français a annoncé vendredi que le Français sera le porte-drapeau de la délégation française.

Pour rappel, Clarisse Agbegnenou, double championne olympique au Japon et Samir Ait-Said, étaient porte-drapeaux lors de la cérémonie d'ouverture le 23 juillet.