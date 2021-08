JO 2021 (piste): les Bleus s'offrent le bronze sur le Madison

Offensifs sur l'épreuve du Madison (ou Américaine), Benjamin Thomas et Donavan Grondin ont décroché la médaille de bronze ce samedi lors de ces Jeux olympiques de Tokyo 2021. De quoi offrir une deuxième médaille pour le cyclisme, la 30e au total pour la délégation tricolore.

Belle sensation de l'équipe de France ce samedi, lors de l'épreuve de l'Américaine (Madison). Benjamin Thomas (25 ans) et Donavan Grondin (20 ans) se sont montrés très offensifs pour décrocher le bronze, la deuxième médaille pour la famille du cyclisme français lors de ces Jeux olympiques de Tokyo 2021, après le même métal obtenu par l'équipe de France masculine de vitesse par équipes. Il s'agit de la 30e médaille au total pour la délégation tricolore.

Morkov décroche l'or avec le Danemark

Déçu lors de l'épreuve de l'omnium, où il a perdu la médaille de bronze lors des deux derniers tours (sur 100) de la course aux points, quatrième et dernière épreuve, Benjamin Thomas a fait parler ses talents de poursuiteur. Plus expérimenté, le coureur qui porte les couleurs de la Groupama-FDJ sur la route, a donné le ton et dirigé son coéquipier, membre de l'équipe Arkéa-Samsic.

Course aux points disputée sur 200 tours par des équipes de 2, l'Américaine avait déjà sacré Benjamin Thomas lors des championnats du monde 2017, en duo avec Morgan Kneisky à l'époque. Cette fois, les Bleus ont ataqué dès le premier sprint pour prendre des points. Puis ils ont surtout porté leur effort après 100 tours, pour en parcourir plus de 30 seuls en tête. Un effort payant qui leur a permis de s'installer en tête.

Repris ensuite, Benjamin Thomas et Donavan Grondin ont réussi à gérer leur avance et résister ensuite pour conserver le bronze, face aux multiples assauts. C'est finalement le Danemark qui a été sacré champion olympique devant la Grande-Bretagne. Poisson-pilote de Mark Cavendish lors du dernier Tour de France, Michael Morkov décroche un titre olympique à 36 ans.