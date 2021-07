JO 2020: une femme tente d’éteindre la flamme olympique

Une femme de 53 ans a été arrêtée par la police après avoir tenté d’éteindre la flamme olympique avec un pistolet à eau au moment de son passage dans la préfecture d’Ibaraki, lundi.

Le trajet de la flamme olympique a été perturbé par une manifestante, lundi. Une femme de 53 ans a en effet tenté de l’éteindre avec un pistolet à eau lors de son passage dans la préfecture d'Ibaraki. Elle a été aussitôt appréhendée par les officiels entourant la flamme avant d’être arrêtée par la police. Elle a assumé son geste en se disant contre la tenue des Jeux olympiques, programmées au Japon du 23 juillet au 8 août 2021, et abondamment décriés par la population locale en raison de la crise du coronavirus.

La légende brésilienne Zico avait lancé le relais dans la Préfecture d’Ibaraki dimanche. L’ancien milieu de terrain, désormais âgé de 68 ans, avait terminé sa carrière de footballeur au Japon avant de prendre les rênes de la sélection en 2002, de la mener au titre en Coupe d’Asie en 2004 puis de la qualifier pour la Coupe du monde 2006. Il est actuellement le directeur technique du club de Kashima, où il a parcouru quelques centaines de mètres avec la torche. La flamme doit visiter les 47 préfectures du Japon en 121 jours avant la cérémonie d’ouverture programmée le 23 juillet.

La jauge des spectateurs va être baissée

A l’approche du début de l’évènement, l’incertitude plane toujours sur les conditions d’accueil du public dans les stades. Les organisateurs des Jeux olympiques de Tokyo avaient décidé en juin d'autoriser le public résidant au Japon, mais à 50% des capacités d'accueil de chaque site olympique et dans une limite maximale de 10.000 personnes par site. La recrudescence des cas de Covid-19 dans la capitale pourrait changer la donne. La jauge devrait être baissée cette semaine au moment dy passage de Thomas Bach, président du CIO, dans l’archipel.

Rebond des cas de covid

Yuriko Koike, gouverneure de Tokyo, a répété que le huis-clos était une option à ne plus négliger. Tokyo vit dans un "quasi état d’urgence" et la recrudescence de la pandémie pourrait acter un coup de vis sur une présence du public. Les cas de Covid enregistrent un rebond dans la région de Tokyo avec 660 cas ce jour, soit 100 de plus qu’il y a une semaine. Dans la région d’Osaka, la vaccination a connu un raté avec une impossibilité de vacciner par manque de doses.

5.000 personnes maximum? Huis-clos total? Des cérémonies sans le moindre spectateur? Les organisateurs ont déjà annoncé le rallongement de la cérémonie d’ouverture de 30 minutes pour permettre l'acheminement des athlètes vers le stade dans un meilleur respect des distances sanitaires.