Tour de France: van der Poel abandonne pour se consacrer aux JO

Déchu de son maillot jaune samedi après une course dantesque, le Néerlandais Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) a décidé de jeter l’éponge avant le départ de la 9eme étape du Tour de France dimanche entre Cluses et Tignes. Le petit fils de Raymond Poulidor (26 ans), qui avait perdu plus de 17 minutes sur Pogacar, va désormais se concentrer sur l'épreuve de VTT aux Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet-8 août).

Une semaine en jaune et puis s’en va. Grand animateur de cette première partie du Tour de France 2021, le Néerlandais Mathieu van der Poel a décidé d’abandonner ce dimanche, au matin de la 9eme étape entre Cluses et Tignes. La veille, lors d’une étape complètement folle et fatale, celui qui portait encore le maillot jaune a terminé à la 44e place à 21’’47 du vainqueur, Dylan Teuns. Au classement général, le Néerlandais, 23e, de la formation Alpecin-Fenix affichait un retard de 17’’20 sur le nouveau leader, le tenant slovène Padej Pogacar.

Il reviendra peut-être sur le Tour... mais pas pour jouer le maillot jaune

Trop, beaucoup trop pour le petit fils de Raymond Poulidor qui a donc dit stop ce dimanche. "Ce fut une semaine de rêve pour moi et l’équipe avec deux victoires et six jours en jaune, a déclaré le coureur de 26 ans. C’était mon premier grand Tour et je pense que nous pouvons être fiers. Je me sens encore bien, c'est ça le plus important, et c'est juste que je n'ai plus rien à gagner ici. Malheureusement, je ne débuterai pas aujourd’hui. Avec l’équipe, j’ai décidé qu’il valait mieux s’arrêter et se concentrer pleinement sur les Jeux à partir de maintenant." A Tokyo aux JO, Van der Poel sera en lice, et favori, dans l'épreuve de VTT avec les Pays-Bas.

VDP annonce par ailleurs qu’il reviendra peut-être un jour sur la Grande Boucle pour jouer le maillot vert et surtout des victoires d’étapes. Mais pas pour le maillot jaune. "Ce n’est pas réaliste" selon lui de jouer le général. "Je reviendrai pour aller jusqu'à Paris, ça c'est sûr, promet-il. Le maillot jaune c'était parfait, mais aller jusqu'à Paris, ce n'est pas réaliste, je ne suis pas un coureur qui joue le classement général, j'aime mieux faire la course à ma manière, juste venir pour les étapes."