La Slovénie de la star Luka Doncic se qualifie pour les Jeux olympiques

Luka Doncic et la Slovénie disputeront leurs premiers Jeux olympiques dans trois semaines, après leur qualification ce dimanche aux dépens de la Lituanie (96-85). Le joueur de Dallas a été énorme, avec un triple double.

Les derniers qualifiés pour les Jeux olympiques se décident ce week-end. Et bonne nouvelle pour tous les amateurs de basket, l’une de ses têtes d’affiches, Luka Doncic, sera du voyage à Tokyo, après la qualification de la Slovénie dans son TQO. Une grande première pour le pays, champion d'Europe 2017. Le tout grâce à un court succès sur la Lituanie (96-85), bien aidé par la performance de sa superstar.

31 points, 13 passes et 11 rebonds

La pépite des Mavericks a choisi son moment pour réussir son premier triple double en équipe nationale, puisqu’il a affiché ce dimanche une feuille de stats avec 31 points, 13 passes décisives et 11 rebonds, au cours de ses 33 minutes de jeu, et évidemment un titre de MVP. Une belle victoire pour la Slovénie, qui plus est à Kaunas, en Lituanie, dont le sélectionneur Darius Maskoliunas a annoncé sa démission dans la foulée de la rencontre.

Après avoir battu sans difficulté l’Angola (118-68) puis la Pologne (112-77), les Slovènes s’étaient défaits du Venezuela en demi-finales (98-70) avant de retrouver la Lituanie pour ce choc qui n’offrait qu’un ticket pour le Japon. Dans les autres TQO de ce dimanche, l’Allemagne a disposé du Brésil (75-64) pour s’offrir sa qualification. Les dernières places se joueront entre la Serbie et l’Italie et entre la République tchèque et la Grèce, dont le vainqueur sera placé dans le groupe de la France, avec les Etats-Unis et l’Iran.

Argentine, Japon et Espagne au programme pour Doncic

À Tokyo, la Slovénie sera dans le groupe C, en compagnie de l’Argentine, du Japon et de l’Espagne. Les deux premiers de chaque groupe ainsi que les deux meilleurs troisièmes seront qualifiés pour les quarts de finale. Le tournoi olympique se tiendra du 25 juillet au 7 août.