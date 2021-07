JO 2021 (athlé): 10 athlètes nigérians exclus pour non-respect des règles anti-dopage

La branche anti-dopage indépendante de World Athletics (AIU) a annoncé ce jeudi l'exclusion de 20 athlètes pour non-respect des règles anti-dopage introduites en 2019, obligeant les représentants des pays à risque de se soumettre à trois contrôles hors compétition en une période de 10 mois avant un événement majeur. 10 athlètes nigérians sont concernés.

L'unité d'intégrité de l'athlétisme (AIU) a annoncé ce jeudi que 20 athlètes n'étaient pas autorisés à participer aux Jeux olympiques de Tokyo 2021. 10 des 18 athlètes nigérians engagés dans les épreuves d'athlétisme, qui débutent ce vendredi à Tokyo, ont été exclus, soit la délégation la plus touchée.

Okagbare ne serait pas concernée

L'identité des différents athlètes n'a pas été révélée. La branche anti-dopage indépendante de World Athletics a déclaré que les athlètes concernés n'avaient pas respecté les règles introduites en 2019 exigeant que ceux des pays considérés comme les plus à risque de dopage - les soi-disant nations de catégorie A - se soumettent à trois contrôles hors compétition sans préavis en une période de 10 mois menant à un événement majeur.

A priori, la spécialiste vedette du sprint Blessing Okagbare, espoir de médaille pour le Nigéria, n'est pas concernée par cette exclusion. L'Ukraine et la Biélorussie perdent aussi trois représentants, contre deux pour le Kenya et un chacun pour le Maroc et l'Ethiopie.

Les deux athlètes kényans exclus ont en revanche pu être remplacés avant l'officialisation des participants aux Jeux olympiques, ce qui a ainsi permis de requalifier le champion du monde du 1 500 mètres Timothy Cheruiyot, seulement quatrième des sélections de son pays, au détriment de Kamar Etyang, deuxième de la course.