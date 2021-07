JO 2021: une nouvelle médaille en aviron, la sensation Grousset, le BMX au top... ce qui s'est passé à Tokyo cette nuit

La France se retrouve ce jeudi matin avec 9 médailles, après l'argent obtenu par Laura Tarantola et Claire Bové en aviron, en deux de couple poids légers. En judo, Madeleine Malonga a réussi facilement son entrée en lice. Tous comme les trois réprésentants messieurs tricolores en BMX, candidats aux médailles. En natation, la belle sensation de la nuit se nomme Maxime Grousset, 4e du 100 mètres nage libre.

Comme ce mercredi, la matinée de jeudi à Tokyo a été marquée par une très bonne nouvelle en provenance de l'aviron. Après le sacre de Matthieu Androdias et Hugo Boucheron, Laura Tarantola et Claire Bové ont obtenu la médaille d'argent en deux de couple poids légers, battues d'un souffle par les Italiennes.

La course a été dingue avec quatre bateaux à la lutte pour le titre. En tête à 250 mètres les Néerlandaises ont finalement été devancées par les Italiennes et les Françaises donc. "Quand on passe la ligne, on ne sait pas du tout combien on est. Quand on regarde le tableau, on se dit que ce n'est pas possible, qu'ils ont dû se tromper, a commenté Tarantola au micro de France Télévisions. Et put***, on est vice-championnes olympiques. On a attaqué tout le long, je n'avais pas capté qu'on avait rattrapé les Néerlandaises. La course était folle, on a tout donné. C'est incroyable."

La sensation Grousset

Désormais, la France compte 9 médailles. Le total aurait même pu s'élever à 10 avec la sensation Maxime Grousset. A 22 ans, le nageur a pris la 4e place du 100 mètres nage libre, remporté par le favori Caeleb Dressel, à trois dixièmes de Kliment Kolesnikov. "Décrocher une médaille d'or dans 3 ans à Paris, je pense que c'est totalement possible, a déjà donné rendez-vous Maxime Grousset à RMC. Je suis tout le temps en progression, on ne peut que penser à la suite."

Marie Wattel et Charlotte Bonnet n'auront pas l'occasion elles de disputer la finale du 100 mètres nage libre. Les deux Françaises ont été éliminées à l'issue des demi-finales. Si Bonnet n'a pas eu "les armes" pour rivaliser, laissant sous-entendre un manque de motivation pour continuer sa carrière après ces JO, Wattel a échoué pour un seul centième, neuvième temps des demies.

Repêché pour le 200 mètres dos, Yohann Ndoye Brouard n'a pas réussi à se qualifier non plus pour la finale, échouant lui pour 14 centièmes. En tête à la mi-parcours, le Français a finalement pris la cinquième place de sa série. A noter que l'Australien Izaac Stubblety-Cook a été sacré sur le 200 mètres brasse, alors que l'Américain Robert Finke est devenu le premier athlète champion olympique du 800 mètres. Chez les femmes, Zhang Yufei a permis à la Chine de décrocher une première médaille d'or en natation, à l'issue du 200 mètres papillon. Avant une deuxième survenue grâce au relais du 4x200 mètres, où les Chinoises ont explosé le record du monde devant les Etats-Unis.

Le BMX français au top lors des quarts

Après le fiasco du VTT où la France espérait des médailles, ou les épreuves de cyclisme sur route où les Bleus n'ont pas dépassé les attentes, tous les regards du cyclisme français se tournent désormais vers le BMX. Les trois tricolores messieurs engagés sont parvenus à se qualifier pour les demi-finales.

Sylvain André, Joris Daudet et Romain Mahieu ont brillé pour y parvenir. Double champion du monde, Daudet a même remporté ses trois runs, lui qui cherche toujours à décrocher le titre olympique. Sylvain André, ancien champion du monde, a remporté lui aussi ses trois runs. Les demi-finales se tiendront ce vendredi, tout comme la finale.

Chez les femmes, Axelle Etienne a réussi aussi à se qualifier pour les demi-finales, après avoir pris à trois reprises la troisième place. C'est déjà fini en revanche pour la vice-championne d'Europe Manon Valentino, qui a terminé à deux reprises la cinquième place, une performance trop juste pour rejoindre la demie.

Malonga au rendez-vous, Iddir déjà sorti

Pourvoyeur de quatre médailles depuis le début des JO, le judo français mise beaucoup ce jeudi sur Madeleine Malonga. La représentante tricolore dans la catégorie des moins de 78 kilos n'a pas mis longtemps sur le tatami pour dominer l'Autrichienne Bernadette Graf. La championne du monde a placé un ippon après plus d'une minute pour rejoindre les quarts de finale. En revanche, Alexandre Iddir a été éliminé sur waza-ari dès son premier tour, face à Zelym Kotsoiev, dans la catégorie des moins de 100 kg.

Les Bleues débutent bien en rugby à 7, une chance de médaille en escrime

Pour leur entrée en lice dans la compétition de rugby à 7, les Bleues ont dominé les Fidji (12-5). Après un début de match mal-négocié, la France a réussi à inverser la tendance pour obtenir la victoire. Les Françaises retrouveront le Brésil un peu plus tard ce jeudi (10h), pour un nouveau match de la phase de groupes.

L'équipe de France a une nouvelle chance de décrocher une médaille en escrime. Les fleurettistes françaises ont facilement dominé les Canadiennes pour se qualifier pour les demi-finales, où elles retrouveront les Italiennes. Ysaora Thibus, Pauline Ranvier et Anita Blaze ont une revanche à prendre sur l'épreuve individuelle. La demi-finale aura lieu vers 7 heures.