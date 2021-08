JO 2021 (athlé): en larmes, le sprinteur anglais Gemili "court" le 200m en marchant

Le sprinteur britannique, Adam Gemili, a parcouru sa série du 200m en marchant, ce mardi après s’être blessé dès le départ de la course. Il a coupé la ligne d’arrivée en pleurs.

Les rêves de médaille du Britannique Adam Gemili sur 200m ont volé en éclat dès les séries, ce mardi lors des Jeux olympiques de Tokyo 2021. Le sprinteur, vice-champion du monde du 4x100m en 2019, s’est arrêté dès les premiers foulées de sa série, fauché par une blessure à la cuisse. En larmes, il a tout de même décidé de parcourir le demi-tour de piste en marchant avant de couper la ligne d’arrivée près de deux minutes après son départ. Loin, très loin du jeune Américain Erriyon Knighton (17 ans), vainqueur de la série (20’’55).

Vice-champion d’Europe du 200m en 2014, Gemili avait fait une croix sur ses chances de qualification avant le départ. Il a en effet décidé de se positionner dans les starting-blocks en se sachant blessé, à la manière du gymnaste française Samir Aït Saïd, victime d'une rupture partielle du biceps gauche mais quatrième de la finale des anneaux, lundi.

"Juste avant d’entrer dans l’antichambre du départ, j’ai senti mes ischio-jambiers lâcher, a-t-il confié à l’issue de la course. Je souffre tellement. J'ai dit: ‘strappez ma cuisse et laissez-moi y aller pour au moins essayer’. Parce qu'il faut essayer. Je ne peux pas croire que cela se soit produit. J'avais l'impression d'avoir une bonne chance. Je me suis tellement bien entraîné. Cette saison a été très mouvementée et j'avais mis en place cinq semaines de travail solide, j'étais prêt à y aller et à gagner, à essayer d'obtenir une médaille, au moins un record personnel. Je n'ai pas eu cette chance maintenant. C'est le pire sentiment au monde."

Il a démarré la course avec de gros bandage à la cuisse mais cela n’a pas suffi. Alors, Gemili s’est offert un demi-tour d’honneur.