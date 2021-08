JO 2021 (athlé): la grosse boulette de Jackson éliminée après s’être relevée trop tôt

La Jamaïcaine Shericka Jackson, médaillée de bronze sur 100m, s’est faite éliminer des séries du 200m en se relâchant beaucoup trop tôt lors des séries, ce lundi.

La Jamaïque ne signera pas un nouveau triplé sur 200m, après celui sur 100m. Elaine Thompson, sacrée sur la ligne droite, et Shelly-Ann Fraser-Pryce seront les deux seules représentantes de l’île en demi-finales lors des Jeux olympiques de Tokyo 2021. Shericka Jackson, médaillée de bronze sur 100m, s’est fait sortir dès les séries à la surprise générale dès les séries. Elle était pourtant largement dans les clous pour se hisser au tour suivant… avant de se saborder.

Deuxième derrière la coureuse des Bahamas Anthonique Strachan, Jackson comptait quelques longueurs d’avance sur ses autres concurrentes quand elle a décidé de complètement relâché son effort pour se préserver. Mais sa fin de course en footing lui a coûté très cher puisque la Portugaise Lorene Dorcas Bazolo et l’Italienne Dalia Kaddari l’ont doublée et éjectée des trois premières places, qualificatives pour le tour suivant.

Shericka Jackson s'est relevée trop tôt © Capture

Jackson a ainsi manqué la qualification pour quatre centièmes (23’’255 contre 23’’251 pour Kaddari). Stephen Francis, entraîneur du sprint jamaïcain, n’a pas accablé son athlète également en lice sur 400m. Il a simplement regretté un manque de repère. "Elle a manifestement mal jugé, elle en a payé le prix, a-t-il déclaré. Ce n'est pas une athlète senior, c'est une athlète senior au 400m et une novice sur 200m. Je m'attendais à ce qu'elle fasse mieux. Elle apprendra."

Double championne du monde sur 4x400m (2015) et sur 4x100m (2019), Jackson sera encore engagée sur le 4x100m lors des JO de Tokyo. Elle suivra en spectatrice les demi-finales programmées à partir de 12h25 avec un plateau très relevé (Schippers, Fraser-Pryce, Strachan, Thompson, Ta Lou) et la Française Gemina Joseph.